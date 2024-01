A DVTK NB I-es labdarúgócsapatának – jelen állás szerint – ,,papíron” négy kapusa van, de közülük csak ketten kaptak lehetőséget az őszi bajnokikon, a kölcsönjátékosként a piros-fehéreket erősítő, horvát állampolgárságú Karlo Sentic és az ukrán Artem Odyntsov. Az évad elején Sentic élvezte a szakvezető bizalmát, majd betegség miatt kihagyott egy bajnokit (a Kecskeméti TE ellen), ami után egy mérkőzésre még visszatért, ám az Újpest FC elleni találkozó óta csak a kispadot koptatta, mert Odyntsov lépett elő első számú hálóőrré. A vezetőedző szezon végi nyilatkozata szerint a konkurenciaharc döntött utóbbi javára. De nem zárható ki, hogy a tudatalattiban az is szerepet játszott, hogy Sentic csak kölcsönben van itt, és egy másik klubnak építenék a játékost, illetve az is elterjedt a több bravúros védést bemutatott horvát hálóőrről, hogy az szerepel a kölcsönadási megállapodásában, hogy ha egy bizonyos számú mérkőzésen pályára lép, akkor a DVTK-nak ki kell vásárolnia őt az élő szerződéséből.

Mellőzöttek

A két mellőzött kapus közül Branislav Danilovicnak egy Magyar Kupa meccs jutott az ősszel, de keretben is keveset volt a 35 éves, szerb-magyar cerberus, aki hátfájással küszködik egy jó ideje, és ha megéli itt a nyarat, akkor úgy távozhat, köszönhet el a DVTK-tól, hogy öt évig volt a klub játékosa. A fénykorában jó kapusként számon tartott Danilovic csak két évadban volt biztos pont a diósgyőri csapatban, leigazolását követően: a 2019/20-asban, az NB I-ben szinte végig védett, illetve a 2022/23-as NB II-es szezonban, a bajnoki cím megszerzése során (összesen 79 bajnoki meccsnél jár 4,5 év alatt, amelynek során 159 NB I-es, NB II-es mérkőzést játszott a DVTK).

A negyedik kapus, akiről még nem esett szó, Bánhegyi Bogdán, aki még régebben van Diósgyőrben, mint Danilovic, több mint 13 éve. Igaz, nem az első csapat öltözőjében, ugyanis a 19 esztendős fiatalra az ősszel sem számítottak a DVTK élvonalbeli csapatánál, így az NB II-es KC Kazincbarcikai SC-nél próbált játéklehetőséghez jutni.

Viszonylag kevés sikerrel, mert nyáron későn dőlt el a sorsa, és mire kiderült, hogy Barcikán veheti fel a kesztyűt annak érdekében, hogy rutint szerezhessen, a kortársa, a szintén 19 esztendős Tóth Balázs már ,,bevédte magát” a kezdőbe, így Bánhegyi mindössze 5 NB II-es meccsen jutott lehetőséghez. Ráadásul, amikor bizalmat kapott, és éppen belelendült volna, a 9. fordulóban neki köszönhetően mentett pontot az Aqvital FC Csákvár otthonában a Barcika, a bajnoki után kikerült a kapuból, ugyanis Sentic betegsége miatt visszarendelték Diósgyőrbe, és a Kecskeméti TE FC ellen a kispadon ülhetett (miközben Odyntsov védte a DVTK kapuját október 1-jén, és ugyanez a napon pedig az NB II-es együttesben Tóth Balázs állt ismét a gólvonalra).



A másik, Barcikáról

Érdekesség, hogy a diósgyőri nevelésű kapus barcikai vetélytársának, Tóth Balázsnak a teljesítménye felkeltette Kuznyecov Szergejnek, a DVTK vezetőedzőjének a figyelmét is, az utánpótlás válogatottakat megjárt hálóőr az ősszel, az egyik válogatott szünet idején néhány tréningen részt vett a diósgyőrieknél.

A piros-fehérek szakvezetője szerette volna, ha a KC KBSC szezonjának befejezése után, december 10-ét követően ismét csatlakozik a piros-fehérek keretéhez a 187 centis hálóőr, de ez nem történt meg.

Lapunk értesülése szerint az ózdi születésű fiatal játékjogával rendelkező KC KBSC-vel már ezt megelőzően megegyeztek a diósgyőriek a kivásárlási árról, csak a játékossal és menedzserével kellett dűlőre jutni, amit nehezített, hogy más kluboktól is kapott ajánlatokat a 19 éves kapus.

Mivel december 16-án Bánhegyiről azt nyilatkozta Kuznyecov Szergej, hogy a DVTK-nál kezdi az alapozást, a jelek szerint az NB II-ben kevesebb rutint szerzett fiatal lesz a harmadik kapusa a piros-fehéreknek, illetve statisztikailag – a szerződése szerint nyárig a diósgyőriek játékosának számító, és a fejét távozáson aligha törő – Danilovicot is ide véve, a negyedik.

Ha csak nem borul a fenti képlet azzal, amit a szlovák futballban jól értesültnek számító, futballisták sztár fodrásza, Jozef Kopčo szellőztetett meg twitter oldalán, amely szerint Sentic a szlovák első osztályban szereplő FC Kosice együttesénél folytatja pályafutását. Aminek a valószínűségét erősíti, hogy a kassai csapatot működtető gazdasági társaságban a diósgyőri klubnak van érdekeltsége, és nem mellékesen – kelet-szlovákiai forrásunk szerint – a 10., még éppen bennmaradó helyen álló együttesnél elkelne egy jó kapus, hiszen a bajnokság 12 csapata közül a kassaiak kapták a legtöbb gólt az ősszel.

Hogy Diósgyőrben lesz-e kapus dominó, borul-e a felállás, lesz-e érkező/távozó, annak egy erős jele lehet, hogy Tóth Balázs jelen lesz-e a KC KBSC mai első edzésén, amely délután kezdődik.