Férfi kosárlabda NB I/B Zöld csoport, 14. forduló

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK – Veszprém KK (Tiszaújváros, Sportcentrum, péntek, 18.00)

Lekli József, a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK edzője: – Változatlanul szeretnénk jól szerepelni, legalább úgy, illetve valamivel még eredményesebben folytatni a bajnokságot, mint az első körben tettük. Az alapszakasz első felében volt két olyan vereségünk, amit picivel nagyobb koncentrációval elkerülhettünk volna, az ilyen hibákat kell kiküszöbölni a jövőben. A célunk minden mérkőzésen a győzelem megszerzése, természetesen ez most is így van. A veszprémieknek van két, A-csoportos rutinnal rendelkező kosarasuk, az ők kikapcsolásuk fontos lesz, illetve ezek mellett az is, hogy a festéket jobban védjük, mint az előző meccseken, továbbá, hogy támadásban ezúttal is a helyes úton járjunk, gyors kosárlabdát játsszunk, nagyobb csapásszámmal, vagyis több akciónk legyen, mint az ellenfélnek. Szeretnénk folytatni hazai pályás sikerszériánkat, ehhez jó védekezésre is szükség lesz ezen a mérkőzésen.