Hét, négy, hat, huszonöt. Az első a győzelmek, a második a döntetlenek, a harmadik a vereségek száma, a negyedik pedig az eddig megszerzett pont a Termálfürdő FC Tiszaújváros NB III-as labdarúgó csapatának esetében. A Tisza-partiak egyébként eme mutatóval, az őszi szezont követően a 8. helyet foglalják el az Észak-Keleti csoportban. Elöljáróban azt kérdeztük Vitelki Zoltántól, a TFC vezetőedzőjétől, hogy a számok tükrében mennyire elégedett az első félév produkciójával?

Jobban alkalmazkodni

– Vegyes a kép, ám az összteljesítményt tekintve elégedett lehetek, csupán egy pontra vagyunk az ötödik Egertől – mondta az edző. – Természetesen akadnak olyan meccsek, amelyekkel kapcsolatban van hiányérzet. Sajnálok nagyon, két hazai vereséget, a Debreceni VSC tartalék elleni 1-3-at, valamint az Újpest FC tartalék elleni 2-4-et, és az utolsó három fordulóban is szerettünk volna hét pontot szerezni. Ennyit kalkuláltam, ám csupán kettő lett belőle, miután a Sényővel és a Tiszafüreddel is csak 1-1-re végeztünk, a Diósgyőri VTK tartalék pedig 4-3-ra legyőzött bennünket. A pálya rossz állapotban volt, főleg előbbi kettő ellen, ami eléggé kiegyenlítette az erőviszonykat. Nem valósulhatott meg az a fajta folyamatos játék, amit mutatni akartunk, ugyanakkor természetesen sokkal jobban kellett volna alkalmazkodni a körülményekhez.

A vezetőedző arról is beszélt, hogy mik voltak az elvárásai a nyáron, milyen elképzelésekkel látott munkához.

– Nyolc új labdarúgó érkezett hozzánk, elsősorban a védelem stabilizálása volt a feladatunk, illetve igyekeztünk előre olyan embereket igazolni, akik a gólszerzésben aktívan részt tudnak venni – sorolta Vitelki Zoltán. – Az első, úgy érezzük, sikerült, viszont támadó pozícióban kevés volt a variálási lehetőség. Miként az látszik, elől Nagy Dávid volt az első számú centerünk, ő 33 esztendős, tehát talán többször kellett volna pihentetni, de sajnos ezt nem lehetett megtenni, mert annyira szükségünk volt rá. Szerencsénk volt, hogy sérülésmentesen lehozta az őszi szezont. Az egyékes rendszerben középcsatárt játszott, de a két támadós alakzatban is fontos szerepe volt. Ekkor a Nyíregyházáról érkezett Oláh Benjámin volt a csatártársa, aki – mivel 2005-ös – a fiatal szabálynak is megfelel.

Maximálisan felkészülni

Az 53 esztendős szakember 2021-ben érkezett Tiszaújvárosba, tehát már két és fél szezon óta gardírozza a gárdát. Emiatt arra voltunk kíváncsiak, hogy legalább részben meg kell-e újulnia egy bajnokság után, vagy működnek a megszokott dolgok?

– Minden edzőnek megvan a maga egyéni stílusa, illetve megvannak az egyéni elképzelései, és ezeket össze kell kötni a keret adottságaival, minőségével – jegyezte meg a szakvezető. – A 2021/22-es, és a 2022/23-as szezont megelőzően is történt jó pár változás a játékosállományban, ami azért bizonyos irányt, elképzelést megszabott. Természetesen mindig igyekszem maximálisan felkészülni az ellenfélből, a játékosaiból, hogy minél több információt tudjak átadni a csapat részére. A tudástár bővül, folyamatosan érkeznek az új impulzusok, szakmai anyagok, ezek elsajátításával nem csak magamat tudom fejleszteni, hanem a játékosokat is.

Vitelki Zoltán munkálkodott már NB I-ben, NB II-ben, így nem kerülhettük ki azt a kérdést, hogy szeretne-e majd valamikor ismét magasabb szinten dolgozni.

– Jelenleg nagyon jól érzem magam Tiszaújvárosban, köszönöm a bizalmat, ez a nyugodt munkához elengedhetetlen – húzta alá. – Nyílván vannak elvárások, ami természetes, próbálok én is, és a csapat is ennek megfelelni. Szeretnék még komolyabb szinten dolgozni, azonban nem minden áron. Csak olyan lehetőséget ragadnék meg, amiben azt látnám, hogy van perspektíva, az adott egyesület, csapat együtt, velem feljebb tud lépni.

Kettő nagyon magabiztos

A Termálfürdő FC Tiszaújváros hazai, és idegenbeli mérlege között jelentős különbség nincs, hiszen saját létesítményében tizenkettő, más pályán tizenhárom pontot szerzett.

– Többet kell beletennünk annak érdekében, hogy az itthoni mérlegünket javítani tudjuk. Amennyiben a folytatásban a hazai összecsapások nagy többségét tudnánk hozni, az tavasszal sokat jelentene összességében is – közölte Vitelki Zoltán. – Ide most ismét idézni tudnám azt a négy mérkőzésünket, amelyekről korábban volt szó, a két vereséget, és a két döntetlent. Az előző évadban jobban ment a tartalékcsapatok ellen, ezúttal nem jött ki a lépés velük szemben. Az idegenben aratott négy – értékes – siker közül kettő azért magabiztos volt: a DEAC korábban a mumusunk volt, most megggyőző játékkal nyertünk 3-0-ra, Rákospalotán pedig 5-1-re. Ott 31 perc után már 4-0 volt a javunkra, nem adtunk esélyt a REAC-nak. Emellett még a gyöngyösi meccset hoztuk 2-0-ra, az egrit 1-0-ra, itt a 92. percben született meg a mindent eldöntő találat.

Az alsó ház, az utolsó négy csapat nyolc egységnyire van a Tisza-partiaktól. Kérdés, hogy ki lehet-e már jelenteni, hogy a kiesés veszélye nem fenyegeti a gárdát. Erről az alábbiakat mondta az újváriosiak trénere:

– A megszerzett huszonöt pont ad önbizalmat, de amíg a bajnokságnak nincs vége, addig bármi lehetséges. Szeretnénk legalább ilyen, ám ha lehet, akkor jobb teljesítményt nyújtani tavasszal, mint ősszel, és akkor nem lesz gond. Amennyiben a tervezett igazolásaink bejönnek, akár komolyabb célok is elképzelhetőek, de ehhez tényleg az kell, hogy erősödjön a keret. Három-négy ember érkezése várható a télen, a támadó sorba kettő-három, hogy legyen merítési lehetőségünk, és a középpályára, a tengelybe is akarunk egy játékost. Az őszi szezon végén szeretnék köszönetet mondani a klub vezetésének, munkatársainak, mert minden segítséget megkaptam, megkapott a csapat, ahhoz, hogy zökkenőmentesen tudtunk készülni.

Az NB III-ban az utolsó őszi fordulót november 26-án rendezték meg, és a labdarúgók három hét teljes pihenőt kaptak. A csapat edzések január 15-én indulnak Tiszaújvárosban, ám az előtte lévő időszakra otthoni programot kaptak a játékosok, hogy ne teljesen ,,nullán" érkezzenek vissza. A TFC felkészülési programjában hat téli edzőmeccs szerepel. MI

A tények

Tiszaújvárosi gólszerzők

10 gólos: Nagy Dávid

5 gólos: Oláh Benjámin, Tóth Borisz

3 gólos: Valkay Richárd

1 gólos: Bussy Dávid, Erős Tibor, Tóth Simon, Vajda Cristofer, Varjas László, Vitelki Balázs

Öngólos: Bedő Roland (Rákospalotai EAC), Vincze Ákos (Debreceni EAC).