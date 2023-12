A női kosárlabda NB I/A csoport 9. fordulójában vasárnap 17.00-tól a DVTK Hun-Therm csapata a a Tarr KSC Szekszárd együttesét fogadja.

Mindkét csapat nemzetközi kupameccset játszott szerdán, mindketten spanyol csapat ellen, és mindketten vereséget szenvedtek. Ám amíg a Tolnai vármegyei gárda a második számú kontinentális kupasorozatban, az Európa Kupában, a legjobb 16 közé jutásért zajló, oda-visszavágós párharc első meccsén, hazai környezetben 12 ponttal kapott ki a Spar Gironától (77-89), addig a Diósgyőr a legrangosabb sorozat, az Euroliga 16-os mezőnyében, a csoportkör 10. fordulójában, idegenben, hosszabbításos meccsen maradt alul a Casademont Zaragoza gárdájával szemben (70-68).

Ez utóbbi összecsapáson, a negyedik negyedben kimagasló teljesítményt nyújtott a diósgyőriek montenegrói válogatottja, Milica Jovanovic, ki egymaga vitte a csapatát, 45-41-es állásról kezdve a játékrészt, 5 perc alatt 12 pontot szerzett (48-53), nem rajta múlt, hogy a győzelemre álló meccset döntetlenre hozták a diósgyőriek (58-58), akik a ráadásul a ráadásban elveszítették a meccset.

– Két hasonló stílusban játszó csapat játszott szerdán egymás ellen, akik elsősorban a csapatjátékra helyezik a hangsúlyt, támadásban és védekezésben, úgy, hogy az egyéni felelősség mellett a társak kisegítése is kiemelten fontos. Sajnos, több olyan hibát is elkövettünk, mely a mérkőzés elvesztéséhez vezetett, de ahogy mindig szoktuk, ezúttal is kitettük a szívünket a parkettára, és nagy energiákat fektettünk be, hogy a helyszínen lévő szurkolóinkat és az otthonról minket követőeket is kiszolgáljuk. Rendkívül fontos, hogy tanuljunk ebből a meccsből is, hogy igyekezzünk elkerülni a rontásokat. Az év végéig még két hasonlóan fontos találkozó vár ránk, és már az ezekre történő felkészülésben is hasznosítani fogjuk a szerdán tapasztaltakat – nyilatkozta Milica Jovanovic.

Megőrizni

A diósgyőri játékosok a csütörtöki hazautazást követően pénteken ismét edzésbe álltak, és szombaton is a rangadóra készülnek. A piros-fehérek számára a vasárnapi tét a bajnoki veretlenség megőrzése, a Szekszárd elleni összecsapáson.

– A Szekszárd nagyon agresszívan, és e mellett szépen is játszik a BEAC elleni vereségük óta, amit alátámaszt az is, hogy a Sopront simán legyőztek, és a Győr vendégeként egylabdás meccsen kaptak ki – mondta Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm csapatnak vezetőedzője, majd így folytatta: – Persze tettek is a változásokért, hogy mást ne mondjak, külföldi játékosokat cseréltek a keretben. Biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz ellenük. Ettől függetlenül szeretnénk az év utolsó két meccsén jól szerepelni, a bajnokságban megőrizni a veretlenségünket, a jövő hét szerdáról, a Schio elleni Euroliga mérkőzésről pedig még korai lenne bármit is mondani, ez még odébb van, most a Szekszárd elleni mérkőzésre fókuszálunk.