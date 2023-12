Több évre visszamenő hagyomány a Miskolci Vízilabda Clubnál (MVLC), hogy karácsony előtt megmérkőznek egymással a sportoló gyerekek, valamint szüleik, jobbára édesapáik. Az idei eseményre szerdán került sor a dr. Kemény Dénes városi sportuszodában. A buli találkozó ezúttal is remek hangulatban telt, sokszor ádáz küzdelem zajlott a medencében, a helyszínre ellátogató anyukák a lelátóról bíztathatták csemetéiket, férjüket. Az eredmény nem ismeretes. A klub ennyit tett még hozzá közösségi oldalán: ,,A szülők ezúttal is átélhették milyen sportágat is választottak gyermekükkel."