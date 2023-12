A női kosárlabda NB I 8. fordulójában szombaton 19.15-től Sopron Basket – DVTK Hun-Therm mérkőzést rendeznek. A vendégek nagy sorozatuk közepette vannak, az év végéig még négy kemény ellenfél vár rájuk, a mostani bajnoki után a jövő héten szerdán a spanyol Zaragoza vendégeként játszanak Euroliga csoportmeccset, rá négy napra a bajnokságban a Szekszárdot fogadják, az évet pedig a december 20-i, Schio elleni, hazai EL-összecsapással zárják.

A fáradtságról

A diósgyőri együttes ezen a héten szerdán nagy csatában győzte le a Lyon DLC ASVEL Feminin gárdáját, a DVTK Arénában, 70-64-re, és ezzel tovább folytatta remek sorozatát. Az újabb mérkőzés előtt az egyik legfontosabb kérdés az, hogy mennyire fáradt a csapat.

– Az évad második etapjából, a válogatott szünet utáni, november közepén kezdődött 11 meccses sorozatból eddig hetet játszottunk le, és ez nem múlt el nyomok nélkül, vannak játékosaink, akik kisebb résüléssel bajlódnak, és igen, a fáradtságnak is vannak jelei, de nem szabad ezekkel foglalkoznunk, az év végéig hátralévő négy mérkőzésből ki kell hozni a maximumot – mondta Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm vezetőedzője, majd kérésünkre visszatekintett a szerdai mérkőzésre. – A Lyon ellen nagy pozitívum volt, hogy a meccs végére meg tudott újulni a csapat, taktikai érettségről tettek tanúbizonyságot a játékosok, ugyanis lejátszották azokat a figurákat, amiket kellett, megtalálták a jó dobóhelyzeteket. A meccs során többször volt ilyen megújulás, és dicséretes, hogy ezt egy erős keretből álló ellenféllel szemben tudták megtenni. A francia bajnoknál érzésem szerint, egy picit megfáradt sztárjátékosok voltak a pályán, azok után, hogy tartalékosan ugrottak neki az Euroliga sorozatnak, és elvesztették annak a reményét, hogy bejussanak a rájátszásba, minden jel szerint a francia bajnokságra fókuszálnak. De erre a meccsre odatették magukat, azt érzékeltem, hogy nem a taktika építésén volt a hangsúly, hanem szerettek volna nyerni, presztízsből. Ezért is tartom nagy dolognak a szerdai sikert.

Pihenő nélkül

Arra a kérdése, hogy mihez kezdenek azzal a ,,sok” idővel, ami a szerdai és a szombati meccs között van, így felelt a diósgyőri szakvezető:

– Sajnos, nincs sok idő a két mérkőzés között. Ilyenkor szoktunk adni egy szabadnapot, de erre most nem volt lehetőség, edzettünk csütörtökön, és természetesen pénteken is. Ez utóbbi napon már a Sopron játéka is napirendre került. Szeretnénk tovább nyújtani a győzelmi sorozatunkat, de a bajnoki címvédő otthonában ezt nem lesz könnyű elérni.

Közel 10 éve

A diósgyőri női kosárlabdacsapat egy hónap híján 10 év nyert legutóbb tétmeccset a Sopron vendégeként, és a tabella alapján úgy tűnik, hogy most van esélye hasonló eredményt elérni.

– Nem szabad elfelejteni, hogy a Sopron a bajnoki rajt óta folyamatosan erősödik, és bár van két idegenbeli vereségük, de javítani akarnak a mérlegükön – mondta Völgyi Péter. – A Sopron nemzetközi színtértől való visszalépése nagy valószínűséggel csak erre az erre az idényre szól, a bajnokságban szeretnének olyan eredményt elérni, amivel a következő évadban ismét az Euroligában szerepelhetnek. Jóval erősebb csapatuk van annál, mint amilyennel a bajnokságot elkezdték, és nem elképzelhetetlen, hogy az évad végére még a mostanitól is jobb keretük lesz.

A 4. fordulóból elhalasztott BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós – Sopron Basket mérkőzést december 20-án, 18.00-tól játsszák.