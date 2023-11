Labdarúgás: NB I

Női NB I, 9. forduló:

Diósgyőri VTK – Kész-St. Mihály Szeged 1-1 (1-0)

Diósgyőr, 150 néző. V.: Kalydy (Kiss-Szemán, Dobos).

DVTK: Orgoványi – Somogyi, Geréd, Havasi, Boros K., Sain, Oláh A. (Madarász, 60.), Smajic, Nagy L. (Katona, 85.), Nagy P. (Hiba, 74.), Krisztin (Mikó, 85.). Vezetőedző: Bém Gábor.

St. Mihály: Schildkraut – Koszo, Papp Sz., Micic (Balázs, 63.), Sajti (Farkas, 46.), Knezevic, Malesevic, Balázs B., Ónodi, Jovanovic, Németh Zs. Vezetőedző: Vajda Fangyó.

Gólszerző: Nagy P. (25.), ill. Papp Sz. (79.).

Kiállítva: Somogyi (71.).

Bém Gábor: – Jól kezdtük a mérkőzést, egy szép akció után megszereztük a vezetést, majd a gól után is mi irányítottuk a játékot. A második félidőben a végig gyenge teljesítményt nyújtó játékvezető kiállította egy játékosunkat, de ennek ellenére megpróbáltuk megszerezni a győzelmet, ami sajnos nem sikerült.

Vajda Fangyó: – Nem volt könnyű mérkőzés számunkra, négy játékosunk hiányzott, egy klasszikus csatárunk sem volt. Az első félidőben nem találtuk a játékunkat, álmosan kezdtünk, a második félidőben azonban Farkas új erőt hozott a középpályára. Szerkezetet is váltottunk és ez meghozta az eredményt, szép támadás után Papp góljával egyenlítettünk. Ha egy kicsit agresszívebben játszunk az utolsó negyed órában, a győzelem is elérhető lett volna.