Evolution Hungary-Cigánd SE – Putnok FC 1-1 (1-0)

Cigánd, 150 néző. V.: Szigetvári (Tőkés, Szilágyi).

Cigánd: Popovics – Fenyőfalvi, Pap, Misák, Tóth G. (Silling, 87.), Girdán (Králik, 74.), Horváth, Kardos, Motkó (Kelemen, 62.), Tóth, Vass. Vezetőedző: Igor Bogdanovic.

Putnok FC: Mészáros – Arday, Galacs (Sztankó, 73.), Lőrincz, Pócsik (Bökönyi, 81.), Torday, Boros, Vattay, Dobrovolskyi, Nemes, Juhos (Benkő, 59.). Vezetőedző: Szala Ákos.

G.: Motkó (28.), ill. Benkő (64).

Jók: senki, ill. Lőrincz, Galacs, Tordai, Boros.

Igor Bogdanovic: – Úgy gondolom, hogy a mérkőzés eredménye mindig tükrözi a történteket a pályán. Tudatosan átengedtük az ellenfélnek, hogy irányítsa a játékot. Vártuk azokat a pillanatokat, amikor mi tudjuk a saját játékunkat játszani, nagyon sokszor sikerült is. Hiányérzetem van, mert egy nagyon jó csapatot tudtunk volna megverni, büszke vagyok a fiúkra is. Azt szeretném, minden áron, hogy az eddigieknél is jobban bízzanak magukban. Hajrá CISE, hajrá Darazsak!

Szala Ákos: – Nem vagyunk elégedettek a döntetlennel, főleg a meccs tükrében. A 90 percből 70 percig osztálykülönbség volt a két csapat között javunkra nem csak szerintem, de a hazai nézők és vezetők szerint is. Ugyanakkor nem tudtunk a rengeteg helyzetünkből minimum még egy találatot szerezni. Ami némi öröm, hogy az egész őszi szezonban veretlenek maradtunk. Szeretnénk jövő héten az Eger ellen győzelemmel kezdeni a tavaszi szezont és tovább növelni 21 veretlenül megvívott mérkőzéseink számát.