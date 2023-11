A labdarúgó NB I 12. fordulójában szombaton 15.45-től Puskás AFC – Diósgyőri VTK mérkőzést rendeznek Felcsúton. Két olyan csapat feszül egymásnak, akik hét közben egyaránt Magyar Kupa meccset játszottak, idegenben. Ám amíg a Diósgyőr viszonylag könnyedén jutott túl az NB II-es BFC Siófokon (3-1-re nyert), addig a Puskás a Ferencvárosi TC vendégeként hosszabbításban, 132 (!) perces csatában, 4-3-ra alulmaradt.

A mostani meccs előtt az a kérdés, hogy egyik, illetve másik oldal játékosaiból mennyit vett ki a szerdai kupacsata, illetve, hogy a regenerációt és a rotálást szem előtt tartva, a szakvezetők kiket küldenek majd pályára. A mostani összecsapás két csapata közül a felcsútiak játszattak több alapembert a kupában, a múlt hét végi, Debreceni VSC elleni hazai bajnokijukhoz (1-1) mérten, heten maradtak meg a kezdőből, illetve az akkor becseréltek közül további két labdarúgó kapott bizalmat az FTC ellen, és csak két abszolút értelemben vett friss futballistájuk volt szerdán.

A Diósgyőrnél ugyanezek a számok, a Fehérvár FC elleni, idegenbeli vereséghez (4-0) mérten: öten maradtak meg a kezdőből, és három olyan játékos futott ki Siófokon a kezdésre, akik Székesfehérvárott cserék voltak, ami azt is jelenti, hogy csak három új fiú volt, Bokros, Chorbadzhiyski, Sentic. Akik közül utóbbi kettő jó eséllyel kezdő lehet most is. Chorbadzhiyski ezúttal nélkülözhetetlennek tűnik, mint belső védő, ugyanis Szatmárit kiállították Fehérváron, így ő ez alkalommal eltiltását tölti, – Farkas D. ugyanez ok miatt szintén kimarad –, a nagy kérdés, hogy a másik belső védő, Bárdos – aki a fehérvári meccset csapatkapitányként kezdte – csapatba tud-e lenni, hogy a Siófok ellen azért nem volt keretben, mert nem egészséges, vagy csak azért nem, mert edzője ,,eldugta” őt. Ez utóbbi persze csak szerdára vonatkozhatott, ugyanis a DVTK a Puskás oldaláról nézve szem előtt volt az elmúlt napokban. Ugyanis a piros-fehérek nem tértek haza a kupameccsről, Siófokról, hanem a szombati meccs helyszínére, Felcsútra tették át működési helyüket.

Hasznukra lehet

– Siófokon egy kicsit tudtuk pihentetni azokat, akik az utóbbi időszakban többet játszottak és lehetőséget adtunk olyan játékosoknak is, akik eddig kevesebbszer jutottak szóhoz – mondta Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője, majd így folytatta: – Nem voltam maradéktalanul elégedett, de a legfontosabb célt, a továbbjutást elértük. Egy győzelem után mindig jobb a hangulat az öltözőben és az edzéseken, de amikor ilyen sűrű a program, két mérkőzés között elsősorban a frissítésen van a hangsúly. Most pár napot együtt tudunk tölteni, bízom benne, hogy ez is hasznunkra lesz a következő időszakban.

A DVTK ebben a bajnokságban már találkozott a PAFC-cal, az évadnyitón a felcsúti gárda 1-0-ra nyerni tudott a vasgyáriak otthonában.

– Sok idő telt már el a nyári egymás elleni mérkőzésünk óta, és bár a Puskás Akadémia játékstílusa alapvetően nem változott, ilyenkor elsősorban az ellenfelünk legutóbbi mérkőzéseit szoktuk kielemezni – mondta Kuznyecov Szergej. – Nagyon nehéz találkozóra számítok, hiszen a PAFC kerete egytől-egyig minőségi játékosokból áll. Az ellenünk játszott meccshez hasonlóan minden találkozójukon mélyen és szervezetten védekeznek, ebből próbálnak gyors kontrákat vezetni. Igyekszünk megfelelően felkészülni, dolgozunk a helyzetkihasználásunkon is, de elég egy apró hiba és máris felborulhat minden, amit előzetesen elterveztünk. Volt pár olyan mérkőzésünk a közelmúltban, ahol mélyen védekező csapatok szerezték meg ellenünk az első gólt és utána még jobban visszaálltak, és még nehezebb volt feltörni a védekezésüket. Bízom benne, hogy ezúttal nem így lesz.

Várható kezdő

A DVTK várható kezdőcsapata: Odyntsov (Sentic) – Gera, Chorbadzhiyski, Bárdos, Stephen – Holdampf, Vallejo – Pernambuco, Pozeg Vancas, Lukács D. (Acolatse) – Edomwonyi.