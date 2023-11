Adománygyűjtés szerveztek a dél-borsodiak a súlyos betegséggel bajlódó egykori élvonalbeli játékvezetői asszisztens, Demeter János gyógykezelésére.

Dzsudzsák is csatlakozott

– Klubunk mellett a Debreceni VSC is felajánlott egy-egy dedikált mezt és aláírt labdát – közölte Bódi Krisztián, a fürdővárosiak sajtófőnöke, majd hozzátette: – Nyilvános volt a szavazás és közöltük a tényeket is. Százhatvanezer forint folyt be a magyar válogatottsági rekorder, a címeres mezt százkilencszer magára öltött Dzsudzsák Balázs dedikált mezéért és a debreceni labdarúgók által aláírt labdára is lehetett licitálni. További százezer forintért kelt el középpályásunk, Cseri Tamás meze és a futballistáink kézjegyével ellátott játékszer. A licitálást Berettyán Péter és Orbán Sándor Béla nyerte, mi pedig a kedvezményezett – akit városunkban mindenki csak Dömének becéz – nevében is köszönjük a felajánlásaikat. A két nyertes nem volt jelen a szombat délutáni bajnoki összecsapáson, így egy későbbi időpontban veszik át a mezeket és labdákat.