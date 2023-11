A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Karate Szövetség és a Justitia Fuji-Yama SE közösen rendezte meg november 5-én, vasárnap Miskolcon az Egyetemi Körcsarnokban az Avas kupa–17. Csordás József nemzetközi karate emlékversenyt. Az eseményen 2006-ban, mindössze 36 évesen elhunyt karate mesterről, Sensei Csordás Józsefről emlékeztek meg a szervezők. A megmérettetésre összesen 152 kategóriában lehetett nevezni a 6 évesektől a szenior korosztályig, vagyis a 35 év felettieknek is lehetősége nyílott a versenyzésre.

A nemzetközi versenyre 3 nemzet 18 hazai és 11 külföldi egyesülete érkezett. Az 555 nevezést A, B és C kategóriában adták le a klubok.

A megnyitó ünnepséget megtisztelte jelenlétével Veres Pál Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere, dr. Ignácz Dávid, Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője, Hanshi Julius Thiry a Nemzetközi Hayashi-ha Shito-ryu Karate-do Szövetség elnöke, dr. Mészáros János, a Nemzeti Versenysport Szövetség elnöke, a Magyar Karate Szakszövetség elnöke, valamint Büchler Zsolt a karate válogatott szövetségi kapitánya, és nem utolsó sorban Csordás József családja is.

A legjobb férfi versenyző címét Bérczes Botond, a rendező Justitia Fuji-Yama SE versenyzője nyerte el 2 arany és 1 ezüstéremmel, míg a lányok esetében a legjobbnak az MTK-s Borbély Eszter bizonyult 2 aranyéremmel.



Avas kupa–17. Csordás József emlékverseny eredmények

6-7 éves lány shiko dachi C kategória: 2. Kanocz Sára (Justitia Fuji-Yama SE) és Hegyaljai Alexa Viktória (Renraku-Ryu KSE), 3. Ruszó Niki (Renraku-Ryu KSE).

6-7 éves fiú shiko dachi C kategória: 2. Bűdi Gergő (Szerencsi VSE), 3. Kónya Erdődi Hunor (Renraku-Ryu KSE) és Kónya Zente (Renraku-Ryu KSE).

8-9 éves lány shiko dachi C kategória: 1. Kusper Éva (Renraku-Ryu KSE) és Spisák Léna (Renraku-Ryu KSE), 2. Királyházi Réka Szilvia (Justitia Fuji-Yama SE) és Siklós Dorka (Kazincbarcikai VSE), 3. Hadik Dorina( Justitia Fuji-Yama SE).

8-9 éves fiú shiko dachi C kategória: 1. Hegyaljai Félix Balázs (Renraku-Ryu KSE), ...3. Csóka Marcell (Justitia Fuji-Yama SE) és Lőrincz Áron (Kazincbarcikai VSE).

10-11 éves lány shiko dachi C kategória: 2. Szabó Cintia (Kazincbarcikai VSE), 3. Királyházi Kiara Cintia (Justitia Fuji-Yama SE).

10-11 éves fiú shiko dachi C kategória: 1. Hajdú Nimród (Renraku-Ryu KSE), 2. Szamkó Krisztofer (Justitia Fuji-Yama SE).

8-9 éves lány kata C kategória: 3. Bertalanovics Léna (Justitia Fuji-Yama SE).

8-9 éves fiú kata C kategória: 1. Árvai Miklós (Justitia Fuji-Yama SE), Tarcsai Levente (Justitia Fuji-Yama SE) és Tóth Róbert (Justitia Fuji-Yama SE), 2. Szabó Péter (Justitia Fuji-Yama SE) és Balázs András Máté (Justitia Fuji-Yama SE), 3. Frenczi Zalán (Justitia Fuji-Yama SE), Balabás Csaba Krisztián (Kazincbarcikai VSE), Jaskó Martin (Kazincbarcikai VSE) és Magyar Marcell (Kazincbarcikai VSE).

10-11 éves lány kata C kategória: 1. Budai Blanka (Justitia Fuji-Yama SE), 2. Kovács Elina (Justitia Fuji-Yama SE), Szabó Laura (Justitia Fuji-Yama SE) és Zsufos Virág (Justitia Fuji-Yama SE).

10-11 éves fiú kata C kategória: 1. Tarcsai Róbert (Justitia Fuji-Yama SE) és Riz Bence (Justitia Fuji-Yama SE), 3. Farkas Marcell (Justitia Fuji-Yama SE), Gyurcsó Péter (Justitia Fuji-Yama SE), 3. Simon Dávid (Kazincbarcikai VSE) és Kovács Norbert (Justitia Fuji-Yama SE).

10-11 éves lány kata B kategória: 2. Lukács Mária (Justitia Fuji-Yama SE).

10-11 éves lány kata C kategória: 3. Skarupa Dorina (Renraku-Ryu KSE) és Szűcs Lilien (Szerencsi VSE).

10-11 éves fiú kata B kategória: 1. Eisler Martin Mátyás (Justitia Fuji-Yama SE).

10-11 éves fiú kata C kategória: 2. Skarupa Zsolt (Renraku-Ryu KSE).

12-13 éves lány kata B kategória: 2. Trója Panna (Justitia Fuji-Yama SE).

12-13 éves lány kata C kategória: 3. Fekete Hajnalka (Kazincbarcikai VSE).

12-13 éves fiú kata B kategória: 1. Barnóczki Bálint (Szerencsi VSE), 2. Eisler Martin Mátyás (Justitia Fuji-Yama SE).

12-13 éves fiú kata C kategória: 2. Frigyik Csanád (Kazincbarcikai VSE), 3. Proczner Nimród (Kazincbarcikai VSE).

Kadet lány kata A kategória: 5. Keresztes Andrea (Justitia Fuji-Yama SE).

Junior női kata A kategória: 1. Kovács Száva (Justitia Fuji-Yama SE), 2. Kurucz Hanna (Justitia Fuji-Yama SE), 3. Gyürky Eszter (Justitia Fuji-Yama SE), ...5. Svercsok Diána (Justitia Fuji-Yama SE).

Junior férfi kata A kategória: 1. Bérczes Botond (Justitia Fuji-Yama SE), 2. Elekes Máté (Justitia Fuji-Yama SE).

U21 női kata A kategória: 3. Kovács Száva (Justitia Fuji-Yama SE) és Nagy Gréta (Justitia Fuji-Yama SE).

U21 férfi kata A kategória: 1. Elekes Máté (Justitia Fuji-Yama SE), 2. Bérczes Botond (Justitia Fuji-Yama SE).

U21 férfi kata C kategória: 3. Harangozó Ákos (Justitia Fuji-Yama SE).

Felnőtt női kata A kategória: 3. Nagy Gréta (Justitia Fuji-Yama SE).

Felnőtt férfi kata A kategória: 1. Bérczes Botond (Justitia Fuji-Yama SE), 2. Elekes Máté (Justitia Fuji-Yama SE).

6-7 éves lány szivacs kumite C kategória: 1. Ruszó Niki (Renraku-Ryu KSE), ...3. Üveges Panka (Renraku-Ryu KSE).

6-7 éves fiú szivacs kumite C kategória: 1. Bűdi Gergő (Szerencsi VSE) és Kónya Zente (Renraku-Ryu KSE), 2. Révész Marcell (Justitia Fuji-Yama SE), Szabó Szilárd Attila (Justitia Fuji-Yama SE) és Veres Dávid (Justitia Fuji-Yama SE), 3. Pöstényi Olivér (Justitia Fuji-Yama SE), Kónya Erdődi Hunor (Renraku-Ryu KSE) és Seres Dániel (Justitia Fuji-Yama SE).

8-9 éves lány szivacs kumite C kategória: 1. Spisák Léna (Renraku-Ryu KSE), 2. Kusper Éva (Renraku-Ryu KSE), 3. Királyházi Réka Szilvia (Justitia Fuji-Yama SE) és Skarupa Melinda (Renraku-Ryu KSE).

8-9 éves fiú szivacs kumite C kategória: 1. Frenczi Zalán (Justitia Fuji-Yama SE), Hegyaljai Félix Balázs (Renraku-Ryu KSE) és Hegedüs Bendegúz Mihály (Justitia Fuji-Yama SE), 2. Árvai Miklós (Justitia Fuji-Yama SE) és Tarcsai Levente (Justitia Fuji-Yama SE), 3. Tóth Róbert (Justitia Fuji-Yama SE).

10-11 éves lány szivacs kumite C kategória: 1. Szűcs Lilien (Szerencsi VSE), ...3. Királyházi Kiara Cintia (Justitia Fuji-Yama SE).

10-11 éves fiú szivacs kumite C kategória: 1. Tarcsai Róbert (Justitia Fuji-Yama SE), 2. Juhász Benedek (Justitia Fuji-Yama SE), 3. Szamkó Krisztofer (Justitia Fuji-Yama SE) és Hajdú Nimród (Renraku-Ryu KSE).

6-7 éves lány kumite +25 kg C kategória: 1. Bucsi Anna (Justitia Fuji-Yama SE).

8-9 éves lány kumite -28 kg C kategória: 2. Albert Anna (Justitia Fuji-Yama SE).

8-9 éves lány kumite -33 kg C kategória: 2. András-N. Dorottya (Justitia Fuji-Yama SE).

8-9 éves lány kumite -28 kg B kategória: 1. Bálint Alexa (Justitia Fuji-Yama SE).

8-9 éves fiú kumite -25 kg C kategória: 1. Benkő János Magor (Justitia Fuji-Yama SE), 2. Péter Csiki Mátyás (Justitia Fuji-Yama SE).

8-9 éves fiú kumite -30 kg C kategória: 1. Fazekas Erik (Justitia Fuji-Yama SE).

10-11 éves lány kumite -38 kg A kategória: 2. Szalma Sára (Nyékládházi KSE).

10-11 éves fiú kumite +40 kg C kategória: 3. Hevesi Csongor (Justitia Fuji-Yama SE).

10-11 éves fiú kumite -30 kg B kategória: 3. Préda Tomas Gellért (Justitia Fuji-Yama SE).

12-13 éves lány kumite -52 kg B kategória: 1. Pénzes Cs. Fruzsina (Justitia Fuji-Yama SE).

Junior lány kumite -66 kg A kategória: 2. Répási Gréta (Nyékládházi KSE).

Junior férfi kumite -68 kg A kategória: 5. Bóta Leon (Nyékládházi KSE).

Kadet férfi kumite +70 kg: 3. Lengyel Rajmund (Justitia Fuji-Yama SE).

Csapatverseny: 1. Justitia Fuji-Yama SE (19 arany, 24 ezüst és 21 bronz), ...5. Renraku-Ryu SE (8 arany, 3 ezüst, 8 bronz) ,…13. Szerencsi VSE (3 arany, 1 ezüst, 1 bronz), …24. Kazincbarcikai VSE (3 ezüst, 7 bronz), …26. Nyékládházi KSE (2 ezüst).