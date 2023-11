Mészáros László fekvenyomó világcsúcstartó vasárnap az Egyesült Államokban, Orlandóban vett részt a sportág legrangosabb megméretésén, a Mr. Olympia meghívásos versenyen. A DVTK sportolója ezúttal is remekelt, a 140 kg-osok mezőnyében ismét a legjobbnak bizonyult, és a 270 kg kinyomásával nem csak súlycsoportja aranyérmét szerezte meg, hanem az összevont mezőny, vagyis az abszolút első helye is az övé lett.

A miskolci erős ember ennek köszönhetően negyedszer lett a Mr. Olympia legeredményesebb versenyzője. Érdekesség, hogy a Mészáros László a júniusban megrendezett spanyolországi világbajnoki aranyát is 270 kg-os teljesítménnyel szerezte meg.

A fekvenyomó bajnok a következő bejegyzést tette közzé facebook oldalán, a vasárnapi, orlandói sikere után:

,,Címvédőként érkeztem és a célom az volt, hogy negyedszer is sikerüljön megnyernem ezt a rangos versenyt, abszolút kategóriában pedig harmadszor egymás után. Az utolsó edzésen sikerült egy kisebb sérülésre is szert tennem, így az amerikai edzést ki is hagytam. Melegítésnél már éreztem, hogy nagyon jól mozog a súly. Kezdő fogásként egy biztos 250 kg, majd 260 kg, és végül 270 kg volt, amiben most elég sok maradt még. Így sikerült az open kategória és az abszolút kategóriát is megnyernem!”