Az E.ON OB I. vízilabda bajnokság hatodik fordulójában a Genesys OSC Újbuda csapata látta vendégül a PannErgy Miskolci VLC pólósait. Az már a találkozó előtt egyértelmű volt, hogy a mérkőzés esélyesei a tabella 3. helyén álló, de bajnoki címre aspiráló orvosegyetemisták voltak. A 9. helyen tanyázó borsodiak a tisztes helytállásban reménykedhettek. Varga Dénes, a házigazdák mestere semmit nem bízott a véletlenre, legjobbjait küldte a vízbe. A másik oldalon Vidumanszky László vezetőedző ezúttal játéklehetőséget adott szinte minden kerettagnak. Érdekesség, hogy ezúttal nem az egyetemisták otthonában, a Nyéki Imre uszodában szálltak medencébe a játékosok, hanem a Szőnyi úti Laky Károly uszodában játszottak.

A nyitó felvonásban meglepetésre Varga nyitotta a gólok sorát, de néhány buta hiba elég volt, hogy az orvosegyetemiek átvegyék az irányítást.

Remekelt védekezésben a mikolci gárda, nem úgy támadásban.

Mintegy öt perces gólcsend után Baksa lőtt nagy gólt, miközben emberelőnyös helyzeteket hagyott ki a vendégcsapat. A pörgős negyedet Szalai G. gólja zárta.

A második játékrész miskolci részről remek védőmunkával indult, ám a támadásaik a blokkban elhaltak, vagy éppen kapu mellé lőttek. Ismét Szalai G. talált be, ami után időt kértek a vendégek, de csak kapufákra tellett ebben a periódusban. Ugyanakkor az OSC találataival egyre nőtt az olló. Hiába védett remekül Moravcsik, 8-3-al vonultak nagyszünetre a csapatok.

A pihenő után ismét a borsodiak remek védekezését jegyezhettük fel.

Nagy kár, hogy Szalai G. óriásit hibázott támadásban, miközben az ellenakcióból névrokona betalált. Emberelőnyben Nagy lőtt szép gólt, majd Bisztritsányi bravúrok következtek, de Hegedűs ötösével szemben tehetetlen volt. Időt kértek a házigazdák, s mert fórban hibáztak a miskolciak, az OSC gólra váltotta előnyét, s már hat volt közte(11-5). Várkonyi is betalált 5 méteresből, végül Várnai, majd Szalai vette be a kaput az izgalmas negyedben.

A záró felvonásra kiderült, noha negyedszer is a hazaiak szerezték meg a labdát a ráúszásnál, Moravcsikkal nem bírtak. Parádézott a vendégek kapusa, de ezt lemásolta a hazai portás is. Öt perces gólcsend tört meg Krasznai góljával, de ez a negyed 1-1-re végződött, azaz maradt a hatgólos OSC siker. A miskolciaknak sem kell búslakodniuk, hiszen a bajnokesélyes, nemzetközi kupában is szereplő OSC-től ilyen arányban kikapni nem szégyen. Sőt!

E.ON férfi vízilabda OB I. 6. forduló.

Genesys OSC Újbuda – PannErgy Miskolci VLC 14-8 (3-2, 5-1, 5-4, 1-1)

Laky uszoda 110 néző. V.: Tóth S., Petik.

OSC: Bisztritsányi – Szalai P. (1), Vígvári (3), Baksa (2), Tóth M. (1), Rossi, Salamon. Csere: Aranyi (1), Gaszt (2), Ten Broek (2), Grieszbacher, Hárai, Török B. Várnai (2). Vezetőedző: Varga Dániel.

MVLC: Moravcsik – Dubiák, Hegedűs (1), Várkonyi (1), Varga (1), Szalai G. (2), Nagy (1). Csere: Bikki-Petró, Kasza, Krasznai (1), Oltean, Tanczer (1), Smitula. Vezetőedző: Vidumanszky László

Gól emberelőnyből: 6/8 ill. 4/12

Gól büntetőből: - ill. 2/2

Kipontozódott: Baksa, Tanczer.

Varga Dénes: - Jó ellenfél volt a miskolci gárda. Elégedett vagyok a srácokkal, mert mi még erősítő fázisban vagyunk. Kemény, brusztos meccs volt, ebből a győzelemből is sokat lehet tanulni!

Vidumanszky László: - Jó mérkőzést játszottunk, lehetett volna kisebb is a különbség, de az OSC játékosállománya magasan felülmúlja a miénket. Láttam a hibákat, amiket ki kell javítanunk, de voltak szép megoldásaink is. Az FTC elleni mérkőzés után jönnek a számunkra meghatározó ellenfelek, remélem, addigra összeáll minden. További sikereket az OSC-nek a nemzetközi porondon is.