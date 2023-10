Szerdán pályaavató ünnepség keretében adták át hivatalosan is a kazincbarcikai Árpád Fejedelem Tagiskola műfüves létesítményét. A most felavatott beruházás immáron a második olyan többfunkciós pálya, ami egyrészt a mindennapos testnevelést, vagyis az Árpád tagiskola diákjainak érdekeit, másrészt pedig a Kolorcity Kazincbarcika, mint labdarúgó klub egyesületi céljait szolgálja. A beruházás a 70 %-os TAO támogatással és 30 % önrésszel valósult meg. Az ünnepélyes szalagátvágást követően a gyerkőcök azonnal birtokba is vették a létesítményt. Ezúttal a Kolorcity Kazincbarcika és a DVTK U9-es korosztályából érkezett gyerekek tartottak egy bemutató edzést, majd egymás elleni játék során mérték össze a tudásukat.

A pálya a régi sportlétesítmény alapját felhasználva készült, csapadékvíz elvezetéssel és kiváló minőségű műfűvel. Szabványos 20x40 méteres, villanyvilágítás nélkül, a nettó költsége 32 millió forint volt. A következő időszakban még két ilyen pályát szeretnének megvalósítani, az Ádám Jenő Tagiskola, illetve a Dózsa udvarán. Az első ilyen létesítményt idén májusban, a Kazinczy Ferenc Tagiskolában avatták fel, ami teljes kapacitással üzemel szinte egész nap.