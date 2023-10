Idegenben, Budapesten kezdte a férfi röplabda Extraliga 2023/2024-es idényét a GreenPlan Vegyész RC Kazincbarcika együttese. A holtidőben alaposan átalakult, és megfiatalodott észak-borsodiak a győzelem igényével léptek parkettre a TFSE ellen. Egy-két betegség, kisebb sérülés nehezítette a vendégek felkészülését, de a játékot végül mindenki vállalni tudta.

Gurszkij ászai

Nyitásban és sáncban már a nyitó játszma elején ,,ott volt” a Barcika, így néhány percet követően tisztes előny alakult ki, 3-12-nél szükséges volt a házigazda időzése. Egyoldalú csata zajlott a pályán, 18 perc alatt lett 0:1 az állás. A második szettben is tartott Bibókék lendülete (7-12), a VRCK folyamatosan 4-6 ponttal vezetett. A TF nem jelentett veszélyt Toronyai Miklós csapatára, még egy egy-két hiba is belefért (bár Gurszkij három ászt szervált), így hozta ezen felvonást is a GreenPlan. A harmadik menet kezdeti szakaszában vezettek Gebhardték, majd 7-8-nál már a Barcika volt a jobb. Később, 16-19-nél kellett egy nyugtató időkérés a VRCK-nál, és 20-23-nál is ,,lőtávolságon belül” volt a TF, azonban Bibók lezárta a meccset.