Már a harmadik bajnoki fordulóban megmérkőzik egymással (először) a vármegye két élvonalbeli férfi röplabda csapata, a MEAFC-Miskolc, illetve a GreenPlan Vegyész RC-Kazincbarcika gárdája. A történelmük során első alkalommal Extraligában induló egyetemisták vasárnap 16.30-tól, az Egyetemi körcsarnokban fogadják a korábbi 5-szörös bajnokot. A két klub szűk 7 éve a Magyar Kupában meccselt már egymással, ám a MEAFC akkor még NB II-es volt, illetve idén, a felkészülési szakaszban két alkalommal is találkoztak. A házigazdák szakvezetője, Bagó László a jelenlegi barcikai klub elődjénél, a KVSE-nél kezdte a röpit, még 1988-ban, illetve volt ott edző is.

– Két erős riválissal kezdtük a szezont, hiszen a Kaposvár – amelytől 3:0-ra kikaptunk – egyértelműen a bajnoki cím első számú esélyese, míg a korábbi aranyérmes, és ezúttal is a négybe vágyó Pénzügyőr kedden 3:1 arányban múlt felül bennünket – nyilatkozta Bagó László. – Egyáltalán nem vagyunk kétségbe esve attól, hogy nulla pontunk van, igazából számunkra most kezdődik a bajnokság. A Vegyésszel vívott két edzőmeccsből azt le lehet szűrni, hogy azok alapján egy szoros mérkőzésre van kilátás. A héten bejelentettek Barcikán egy új cseh játékost, akit a mi cseh feladónk jól ismer, hiszen voltak együtt a korosztályos válogatottnál. Itt volt már a közös felkészülési találkozónkon is, egyelőre nem tudjuk, pályára léphet-e, minden rendben lesz-e vele, mi úgy készülünk, hogy igen. Keretünkben akadnak jó páran, akik pályafutásuk korábbi szakaszában megjárták a Vegyészt, így van bennük bizonyítási vágy, ezzel azonban úgy kell bánni, hogy az ne lefelé, hanem felfelé vigye a csapat teljesítményét, forró szívvel, és hideg fejjel kell röplabdáznunk. Úgy gondolom, a tét a VRCK számára nagyobb, nem szeretnének kikapni a ,,kis Miskolctól". Nálunk az Extraligában sincs belépő a meccsinkre, várunk mindenkit a körcsarnokba, a kezdést azért is tettük 16.30-ra, hogy a röplabdát szeretők ezt a csatát, és utána a DVTK női mérkőzését is megnézhessék.