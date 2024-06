Negyvenöt év múltán találták meg

A papírlap 45 éven át maradt az órában. Később ugyanis mint leltári tárgy a MÁV Pécsi Igazgatóságára vándorolt, ott találta meg 1965-ben Varon József órásmester, amikor az órát javította. 1984-ben a MÁV Miskolci Járműjavító fennállásának 125 éves jubileumán a pécsi igazgatóság ajándékba elküldte nekik az órát – erről szól a most idézett cikk. arra is kitért, hogy a falióra működőképes, de csak ünnepi alkalommal indítják el az üzemiek, hogy még az ükunokák is láthassák. Daubek András kis papircetlijét pedig múzeumi tárlóban őrzik, így zárult a cikk.

Hogy mi lett Daubek András sorsa, nem tudni. Mint ahogy az sem, hogy az óra megvan-e még a MÁV-nál. Aztpedig már mi fűzzük hozzá a negyven éves történethez, hogy még akkor is érdekes, ha a 60-s és a 80-as években különösen örültek Daubek András sorainak, és úgy gondolták, örülne neki, ha az ő idejükben élt volna. Most, negyven év múltán ezt másképp gondoljuk, de azért elvarázsol minket a száz éves levélke a miskolci ingaórában.