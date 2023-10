A labdarúgó NB I 8. fordulójának zárómérkőzésén, vasárnap délután a Diósgyőri VTK csapata a Kecskeméti TE együttesét fogadta. Hazai szempontból vegytiszta volt a képlet: a piros-fehérek egy győzelemmel visszakerülhettek a dobogóra, annak a harmadik fokára. Ennek elérése, előzetesen jó esélyük volt, az idei évadban idegenben még pontot, és gólt sem szerzett alföldiek ellen.

Kapusposzton

A DVTK-nak egy problémája volt, és emiatt egy helyet történt változás a legutóbbi bajnokijukhoz, a nyolc nappal ezelőtti, a Debreceni VSC elleni, hazai környezetben 3-1-re megnyert mérkőzésükhöz képest. Kapusposzton Sentic betegség miatt nem volt bevehető, és mivel Danilovic is hasonló helyzetben volt, így az eddig harmadik számúnak tartott Odyntsov készülődhetett a meccsre, a cserekapus pedig a fiatal Bánhegyi lett. A hálóőrökön kívül két mezőnyjátékos, Kampetsis és Feuillassier sérülés miatt nem volt keretben a hazaiaknál.

A KTE négy nappal ezelőtti, FTC elleni, idegenbeli, 1-0-s vereséggel végződött találkozójához képest két változás történt a kezdőben, Kiss B. és Szendrei csak kispados lett, az akkor becserélt Zsótér és Pálinkás pedig bizalmat kapott. A Kecskemétnél Nikitscher, Banó-Szabó és Nagy K. sérülés miatt nem volt keretben.

A találkozó a forduló nézőcsúcsát hozta, ehhez kellett Marco Rossi is, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya a helyszínen, élőben tekintette meg a találkozót.

Két hazai találat

A mérkőzés elején, viszonylag hamar gólt szerzett a DVTK, a vendégek labdavesztése után egy védekező játékos, Holdampf tűnt fel a 16-oson belül, a 7. percben, és esett el Zeke mellett, ami után nem sokkal videóbíró vizsgálat következett, majd a játékvezető is visszanézte az esetet, és kecskeméti szabálytalanságot látva büntetőt ítélt. A 11-est Pozeg Vancas értékesítette, ezzel kényelmi pozícióba került a hazai együttes, az 5-3-2-es felállásban játszó KTE-nek mutatnia kellett volna valami támadójátékot. Ebből nem sokat láthattunk, a 18. minutában pedig újabb diósgyőri találat született, ezúttal (is) az előre húzódó Gera volt eredményes: a jobb oldali védő került hihetetlen helyre, a kapu előterébe, és közelről fejjel talált be. A korábbi évadokban támadóként szerepelt játékosnak ez volt a második gólja ebben az évadban, védőként. Nem sokkal később sérülés miatt kellett cserélnie a hazai szakvezetőnek, Edomwonyi helyett Jurina állt be a félidő közepén. 0-2 után kezdett valamicske élet költözni a KTE támadójátékába, de helyzetekig nem jutottak el a vendégek, Odyntsovot nem sikerült próbára tenni a fehér mezeseknek az első félidőben. A Diósgyőr megugrásokra, kontrákra várt, és a félidő végén előbb egy szöglet után adódott hazai gólszerzési lehetőség, majd a hosszabbításban Pernambuco bombáját védte bravúrral Varga B. kapus.

A végén szépítettek

A szünetben nem meglepő módon kettőt cserélt a vendégcsapat, és Leoni beállása után rögtön a hazai kapu előtt kellemetlenkedett. Ám a folytatásban előbb Jurina találhatott volna a kapuba, majd Szatmári hagyott ki egy ziccert. Aztán az 58. percben Leoni lövése már azt eredményezte, hogy a vendégek összehozták az első kaput eltaláló lövésüket, amelyet Odyntsov védett remek reflex-szel. Ezután is próbálkozott a szépítő találat megszerzésével a KTE, de a 70. percben eldőlt a mérkőzés, Pozeg Vancas gólt rúgatott Jurinával, és ezzel háromgólosra nőtt a hazaiak előnye. Az addig is magabiztosabban, fölényben játszó, a meccset uraló Diósgyőr még felszabadultabban futballozhatott, és bár a Kecskemét egy 11-esből szépített a hajrában, a DVTK teljesen megérdemelten, könnyűszerrel, mondhatni tükör simán hozta le ezt a meccset. A piros-fehérek ezzel a győzelemmel ismét dobogós helyre léptek, a 3. helyről várhatják a hat nap múlva esedékes, Újpest FC elleni, idegenbeli rangadót.

Labdarúgás: jegyzőkönyv Diósgyőri VTK – Kecskeméti TE 3-1 (2-0)

Diósgyőr, 7292 néző. V.: Kárpály (Becséri, Csatári).

Diósgyőri VTK: Odyntsov (7) – Gera (7), Szatmári (6), Bárdos (6), Stephen (6) – Holdampf (6), Vallejo (6) – Pernambuco (7), Pozeg Vancas (7), Lukács D. (6) – Edomwonyi (6). Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.

Kecskeméti TE: Varga B. (6) – Szűcs K. (6), Iyinbor (6), Belényesi (6), Szalai (6), Zeke (5) – Zsótér (5), Vágó (5), Szuhodovszki (5) – Pálinkás (5), Horváth K. (5). Vezetőedző: Szabó István.

Csere: Edomwonyi helyett Jurina (6) a 23., Pálinkás helyett Szendrei (6) a 46., Zeke helyett Leoni (6) a 46., Iyinbor helyett Nagy O. (6) az 55., Pozeg Vancas helyett Klimovich (-) a 73., Lukács D. helyett Acolatse (-) a 73., Vágó helyett Meshki (-) a 73., Holdampf helyett Bényei (-) a 81., Pernambuco helyett Jurek (-) a 81., Szalai helyett Katona (-) a 82. percben.

Sárga lap: Zeke a 9., Belényesi a 37., Szalai az 51. percben.

Gólszerző: Pozeg Vancas, 11-esből (1-0) a 10., Gera (2-0) a 18., Jurina (3-0) a 70., Horváth K., 11-esből (3-1) a 85. percben.

Kuznyecov Szergej: – Szerintem megérdemelten győztünk. Sok helyzetet alakítottunk ki, amelyekből lehetett volna még nagyobb gólarányú győzelmet aratni. Néha éreztem, hogy egy picit visszavettek a srácok, amikor elérték az eredményt, és megadták az ellenfélnek, hogy feljöjjön. Szeretném majd azt látni, hogy végig, az első pillanattól az utolsóig, úgy játszunk, hogy nem adunk lehetőséget az ellenfélnek. Picit szomorú vagyok, hogy nem sikerült gól nélkül lehozni a meccset, mert az ellenfélnek nem voltak veszélyes helyzetei, nekünk viszont igen. Gratulálok a csapatnak, és a szurkolóknak, akik egyre többen jönnek, és azt érzékelem, hogy újra futball láz van. Ez boldoggá tesz minket, mert a mi munkánk az, hogy minél több szurkolót boldoggá tegyünk, és szerintem ez ma sikerült.

Szabó István: – Gratulálok a Diósgyőrnek, megérdemelten nyerték meg a találkozót. Nagyszerű a stadion, és a közönség, ez egy oroszlánbarlang. Nem voltam elégedett az első félidővel, nem ezt beszéltük meg, szerettük volna lassítani a játékot, és tudtuk, hogy az első gól meghatározó lehet, mert ha gólt kapunk, akkor futni kell az eredmény után, és az nekünk nem jó. A büntető jogos volt, gyorsan kaptuk rá a másodikat, a szünetben azon voltunk, hogy rendezzük a sorokat. Büszke vagyok arra, hogy a csapat a második félidőben megtartotta a labdát, megbontotta széleket, ez többször is sikerült, és nagyon sajnálom, hogy a harmadik gól megpecsételte a sorsunkat. A második félidőben több helyzetet is kialakítottunk, de ez semmit nem változtat a végeredményen. Két ellentétes félidőt láttam, szeretném, ha a csapatom úgy játszana, ahogy azt tette a második játékrészben. A gólok története

7. perc: Kecskeméti labdavesztés után Holdampf került labda közelbe a vendég 16-oson belül, de Zeke mellett elesett. A játékvezetői stáb videózott egy kicsit, majd a sípos ember 11-est ítélt, és Zekének sárga lapot adott. A büntetőt Pozeg Vancas gurította a 10. percben a kapu bal alsó sarkába, 1-0.

18. perc: Pernambuco vezetgette a jobb oldalon a labdát, majd az előre lopódzó Gera fejére ívelt, aki 8 méterről bólintott a jobb felső sarokba, 2-0.

70. perc: Lukács D. ment el a bal oldalon, majd remekül passzolt Pozeg Vancashoz, aki jól vette észre a középen üresen álló Jurinát, utóbbi 6 méterről gurított a kapuba, 3-0.

85. perc: Horváth K. lábát találta el Vallejo a 16-oson belül, 11-eshez jutott a KTE. A büntetőt Horváth K. vágta a kapu jobb oldalába, 3-1.