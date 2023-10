Szombaton délelőtt 10 órakor rajtol az I. Sky Race Bükkszentkereszt a terepfutóknak. Rögtön ezt követően, 10 óra 15 perckor pedig a túrázók is útnak indulnak Miskolcról, hogy egy kellemes sétát követően élvezzék a Bükk egyik legmagasabb településének vendégszeretetét, valamint a lélegzetelállító panorámát a Kis-Dél kilátóból.

Komoly kihívás

Bükkszentkereszt önkormányzata, valamint a Bükkszentkereszti Sí- és Szabadidő Sport Egyesület közös szervezésében tartják az eseményt. A táv mindössze 8,2 km, azonban mintegy 515 méter szintemelkedést kell leküzdenie minden indulónak. A távot futva megtenni még a tapasztalt terepfutók számára is komoly kihívást jelenthet, túrázva azonban mindenki számára leküzdhető emelkedőkről van szó. Az útvonal két működő forrást is érint, így a természetes frissítő útközben adott lesz, a célban pedig a messze földön is híres juhtúrós sztrapacskával vendégelik meg az összes nevezőt. Számos helyi szolgáltató állt a verseny mellé, ennek megfelelően az erdő ajándékaival számos formában lehet majd találkozni. Minden beérkező – túrázók és futók egyaránt – emlékérmet, valamint egyéb meglepetést is tartalmazó célcsomagot kap.

A rajt helyszíne a Móra Ferenc utca eleje, amely tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető. A célba érkezést követően pedig Magyarország egyik legszebb futballpályája mellett várnak mindenkit ebéddel, valamint tombola sorsolással is.

Egyedülálló

Azt még Miskolcon se mindenki által ismert tény, hogy Bükkszentkereszt úgynevezett szubalpin klímával rendelkezik, így a településen a köd szinte ismeretlen fogalom: a késő-őszi időszakban, amikor az egész ország ködbe burkolódzik, fent zavartalan a napsütés és gyakran 8-10 fokkal is melegebb van, mint az alig pár kilométerre lévő Miskolcon. A ködből a napsütésbe sétálni, majd fentről letekinteni a felhőkre pedig egészen egyedülálló élmény.

Nevezni itt lehet!