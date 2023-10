Cziczlavicz betegség miatt nem játszhatott, így Velychko mellett Garan lett a másik center, a liberó Kiss M. pedig 4-es ütő a GreenPlan-VRC Kazincbarcika – Vidux-Szegedi RSE férfi röplabda extraligás meccsen.

A nyitó játszmában 4-4-ig tartotta a lépést a Szeged, aztán a Barcika megrázta magát (11-7, 16-9). A VRCK sorban hozta a pontjait, a távolság megmaradt, így a szettnyeréssel jó alapot szolgáltattak maguknak a folytatásra (25-17).

A második menetben 1-5 után 4-7, és 9-13 is volt az állás, a hazaiak trénere próbált időkéréssel is variálni. Azonban a szívós, és lelkes Vidux csak nem akart megtörni (15-22), sőt végig is tudták vinni az előnyüket (20-25).

A harmadik játékrészben 4-2 és 8-6 után egalizált a vendéggárda (11-11), majd 15-12-nél T-betűt mutattak. A végjátékban egy ki-ki csata bontakozott ki, a Tisza-partiak vezettek is, ám amikor a legjobban kellett, akkor megrázta magát a Vegyész (25-21).

A negyedik szettben 5-3-mal és 9-5 mutatta magát a GreenPlan, viszont 11-12-nél már szükséges volt a menet közbeni szünet. 14-16-nál megint, merthogy Pozzobon is keményen harcoltak az egységekért. Ugyan ott volt ellenfele nyakán a VRCK, átfordítani már nem tudta a játszmát (23-25).

A záró etapban újra, még utoljára nekidurálta magát a Bibók által vezérelt házigazda (5-2, 9-5), időzött a Vidux, ami nem hozott semmit sem a konyhájukra, mert a Barcika szépen magáévá tette ezt a játszmát (15-8), s ezzel együtt a mérkőzést is.

Férfi NB I Extraliga, 5. forduló:

GreenPlan-VRC Kazincbarcika – Vidux-Szegedi RSE 3:2 (17, -20, 21, -23, 8)

Kazincbarcika, 380 néző. V.: Adler, Tillmann.

VRCK: Gurskij 4, Péter M. 10, Velychko 7, Bibók 31, Jirásek 17, Garan 1. Csere: Péter B. (liberó), Kiss M., Miklósi-Sikes 1, Óhidi, Fecske. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Szeged: Piti 11, Bodnár L. 1, Csányi 17, Kiss G. 3, Sarnyai 4, Pozzobon 18. Csere: Borsi (liberó), Kasnyik 1, Honti. Edző: Berkes Zoltán.

Toronyai Miklós: – Ma nem játszottunk jól, eddigi legrosszabb teljesítményünket nyújtottuk, de ez semmit nem von le a szegediek érdemeiből, gratulálok nekik. Amellett nem szabad elmenni, hogy a héten ismét többen nem tudtak edzeni rendesen betegség miatt, emiatt kellett egy kicsit átalakítani a szerkezetet. Az akarattal nem volt gond, ezért nyertünk, de nem úgy játszottunk, ahogy szerettünk volna.

Berkes Zoltán: – Jó kis derbi volt, fordulatos mérkőzés. Gratulálok a játékosaimnak, örülök a szerzett pontnak.