Labdarúgás: NB III Észak-keleti csoport, 11. forduló

EH-Cigánd SE – Debreceni EAFC 0-0

Cigánd, 150 néző. V.: Takács Á. (Szilágyi Zs., László I.).

EH-Cigánd SE: Popovics – Králik, Pap, Misák, Silling (Katona, 46.), Tóth G. (Kovács N., 76.), Girdán (Motkó, 64.), Horváth Z., Tóth M., Vas, Tóth Á. (Tomola, 46.). Edző: Igor Bogdanovic.

Debreceni EAC: Tóth D. – Sándor T., Papp G. (Lénárt,31.), Wente (Kónya, 67.), Trencsényi, Bényei, Vincze, Soltész, Jankelic (Al-Sheraji, 52.), Tóth S. (Virág, 67.), Korhut. Edző: Urbin Péter.

Jók: senki, ill. Tóth D., Vincez, Bényei.

Igor Bogdanovic: – Szerettünk volna nyerni ma is, de nem minden úgy sikerült ezen a napon, ahogy szerettük volna. Persze, van pozitívum is, hiszen egy jó csapattal szemben kapott gól nélkül hoztuk le a meccset.

Urbin Péter: – Az első félidővel elégedett voltam, akkor jól ment a játék, csak a gól hiányzott, holott több helyzetet is kidolgoztunk. A fordulás után már csapkodóbb volt a mérkőzés, sok volt a szabálytalanság, ami nem szokott kedvezni nekünk. Akkor már nem nagyon voltak lehetőségeink, ezért felemás érzések munkálnak bennem, de alapvetően nem volt rossz a mai teljesítményünk.