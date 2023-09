A szervezők továbbra is mindent megtesznek azért, hogy igazi családi élmény legyen egy-egy mérkőzés a kilátogatók számára. Ennek szellemében a 2023/24-es idényben is lesz úgynevezett Erste Liga Matiné, azaz délelőtti összecsapásokat is tartanak majd, továbbá a körítést családi programokkal szinesítik. Oda is elviszik a korábban a XXI. század sportjának nevezett hokit, ahol jelenleg nincs élvonalbeli csapat, ezzel is kedveskednek a szurkolóknak és adnak kedvet az egyesületeknek a még komolyabb munkához és a leendő „NB I-es” feltételek megteremtéséhez.