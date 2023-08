Labdarúgás: NB III, Észak-keleti csoport, 5. forduló

Eger SE – Termálfürdő FC Tiszaújváros 0-1 (0-0)

Eger, 130 néző. V.: Muhari (Vrbovszki, Zahorecz).

Eger: Bukrán – Dulló, Zvara (Balázs P., 65.), Nagy-Kolozsvári (Németh G., 79.), Nagy Á., Hegedűs (Debreceni, 65.), Kispál, Révész, Kovács D. (Gíber, 83.), Schmidt (Jónyer, 65.), Juhász. Vezetőedző: Lázok János. Tiszaújváros: Herceg – Ivánka, Valkay, Oláh B. (Kollár, 76.), Vitelki B. (Tóth S., 76.), Tóth B., Géringer L. (Vajda, 65.), Lőrincz, Papp, Varjas L., Nagy D. Vezetőedző: Vitelki Zoltán. G.: Vajda (92.). Jók: Révész, Kispál, ill. Ivánka, Papp.

Lázok János: – Nagyon fájó ez a vereség, nem érdemeltünk vereséget. Sokkal több lehetőségünk volt, mint a vendégeknek, de sajnos ezek kimaradtak. Ebben kell fejlődni, hogy ezeket rúgjuk be, és akkor lesz eredmény is.

Vitelki Zoltán: – Kicsit a minőség hiányzott a mai játékunkból, igazából mezőnyjáték folyt végig, talán több kapu előtti lehetősége volt a hazai csapatnak, de pont azért, mert nekünk a támadó harmadban a minőség hiányzott. Kellett ma a szerencse is, de nagyon kellett ez a 3 pont is.