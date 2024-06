Ezután rátértünk arra, hogy miként sikerült bekerülnie a korosztályos válogatottba.

– Volt egy kiválasztó Budapesten, ahová 14 évesen, egyedüli MVSC-sként – mert akkor ott fociztam – elmentem, vonattal – mondta Takács József. – A szövetségben találkoztunk, aztán elvittek bennünket egy pályára, emlékszem, azt sem tudtam, hol vagyok. Kialakítottak két csapatot, ám egy idő után megállították a játékot, az ott lévő megfigyelők ,,kiszedték" úgymond az általuk jobbnak vélt srácokat, közte engem is, akik aztán a többiek ellen folytatták a focit. A végén odamentek mindenkihez, közölték, hogy benne vagyunk a keretben, és hogy a jövőben is fogjuk kapni a meghívót az edzésekre, valamint a mérkőzésekre. Az MLSZ-től, akkor, Serli Sándor, a Ferencváros serdülő I-es csapatának az edzője kapta azt a feladatot, hogy ennek a korosztálynak a kiválasztását csinálja meg. Itt szeretném megjegyezni, hogy az MVSC-nél azidő tájt, az U15-ben Kecskés Imre volt az edzőm. Az első serdülő nemzetközi mérkőzésünk az NDK-ban, Drezdában volt, nagyjából három hónappal később, és persze nem tudtuk, csak utólag derült ki, hogy későbbi híres sztárok is voltak az ellenfélben, Ulf Kirsten, és társai. Megvertük őket.

Pályán Svájc ellen

Az időben ezután ugrottunk pár évet, az 1984-es kontinensviadal előtti időszakra.

– Több hónapon keresztül mentünk fel összetartásra, az aktuális bajnoki mérkőzés után – sorolta Takács József. – Ez kötelező volt, ki volt adva az érdekelt kluboknak, hogy bennünket engedjenek el, és három napon keresztül, vasárnap, hétfőn, kedden edzettünk Bicskei Berci bácsi kezei alatt. Egy érdekesség: a románok, az Európa-bajnokság selejtezőjét megelőzően, amit velünk vívtak, két esztendőn keresztül együtt laktak, és így készültek. A Szovjetunióba való kiutazás előtt megvertük a Ferencvárost is, tehát nagyon jó formában voltunk. De még visszatérve a románokra: ellenük játszottunk a kijutásért, az első mérkőzés itthon volt, Csepelen, 1-0-ra győztünk, ezt a meccset végigjátszottam. A visszavágóra azonban térdprobléma miatt nem tudtam kiutazni, a posztomon Haáz Feri kapott lehetőséget, ő is, és a csapat is remekelt, kinn is nyertek a srácok, 2-0-ra.