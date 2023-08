Az elitmezőnyben fejenként 400 méter úszás, 8 kilométer kerékpározás, majd zárásként 2 kilométer futás várt a résztvevőkre.

Az időjárás az elmúlt napok heves esőzései és viharai után vasárnap délelőtt nem befolyásolta a versenyt, az indulók ideálisnak mondható körülmények között, enyhe szél mellett tudták teljesíteni a viadalt.

A pécsiek Péter Benedek, Mocsári Bence, Kovács Márton összeállításban 1:18:18 óra alatt teljesítették a távot, és majdnem egy perccel voltak gyorsabbak a tavaly szintén második és ezúttal is ezüstérmet nyerő debreceni együttesnél. Harmadikként a kistarcsai csapat végzett, az ő hátrányuk már közel négy perc volt a győztes pécsiekhez képest.

A nőknél a tavaly bronzérmes Tempo-Aqua ÚTSE Baier Zsófia, Urbán Emma, Szobácsi Laura összeállításban diadalmaskodott 1:28:27 órás idővel, Baier és Szobácsi egy évvel ezelőtt is tagja volt az együttesnek. A másodikként záró - tavaly is ezüstérmes - tiszaújvárosiak 38 másodperccel maradtak el a győztes triótól és majdnem egy perccel előzték meg a Trion TSE csapatát.

Eredmények

Férfiak

1. Pécsi Sport Nonprofit Zrt. (Péter Benedek, Mocsári Bence, Kovács Márton) 1:18:18 óra

2. Debreceni Sportcentrum (Daróczi Tamás, Györgyfi Szabolcs, Daróczi Péter) 1:19:07

3. Kistarcsai VRCE (Józsa Botond, Lukács Péter, Gább Dávid) 1:22:14

Nők

1. Tempo-Aqua ÚTSE (Baier Zsófia, Urbán Emma, Szobácsi Laura) 1:28:27 óra

2. Tiszaújvárosi TK (Filep Zóra, Lehmann Sára, Bartók Hanna) 1:29:05

3. Trion Triatlon SE (Bukovszki Tünde, Lédeczi Lotti, Németh Netti) 1:29:53 óra