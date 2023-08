– Igyekeztem mindent megtenni azért, hogy sikerüljön kivívnom a részvételt, de nemrég volt egy sérülésem, amely hátráltatott – kezdte a klub csütörtöki sajtótájékoztatóján Tóth Anna. – Azonban mindez inkább még jobban motivált, bár erre a szezonra azt tűztük ki elsődleges célként, hogy kerüljek 13 másodperc alá. Az új, Nemzeti Atlétikai Központban megrendezett felnőtt országos bajnokság azonban magával ragadott, s úgy voltam vele, hol fussak jó időt, ha nem itt, és nem akkor. Amikor megjelent, hogy az időm 12.84 lett, alig akartam elhinni.

Ezen időeredmény jelentősen hozzátett ahhoz, hogy a kétszeres U20-as vb-bronzérmes ,,titkos álma" valóra váljon. Tóth Anna különben Kazincbarcikán él, és 7 évvel ezelőtt került a Miskolci Sportiskolához, azt követően, hogy Tóthné Szepesi Éva, a Pollack Mihály Általános Iskola, Kazinczy Ferenc tagiskolájának testnevelője beajánlotta, mondván tehetsége van az atlétikához. Az akkor 12 esztendős sportoló – saját elmondása alapján – szinte azonnal megszerette a gátfutást, és örült annak is, hogy az ott lévők, illetve Tigyi József edző ,,tanítgatta".

Elsőre megugrotta

Utóbbi úgy fogalmazott a sajtótájékoztatón, hogy a 2022-ben Caliban megrendezett utánpótlás vb után arra gondoltak elsősorban, hogy a 2023-as szezonban szeretnék levinni az időeredményt 13.00 alá, ugyanis aki ezen időn belül tud, az már ,,komoly" gátasnak számít.

– Ha nem is általános, de jelenség, hogy sok versenyzőnek gondot okoz átlépni az utánpótlásból a felnőttek közé, valami akkor megtörik, ugyanakkor Anna elsőre megugrotta ezt az úgymond akadályt, hiszen februárban már ott lehetett a felnőtt fedettpályás Európa-bajnokságon Isztambulban – közölte Tigyi József. – Lehet és tudok is nagyot álmodni, de szeretek a realitás talaján lenni, lépésről-lépésre haladni, ezért Anna idei fő versenyeként a júliusi, finnországi U20-as Eb-t neveztük meg, hogy azon hozzá méltóan szerepeljen. A sérülés miatt kihagyott 2 hónapot, ezt egy profi sportoló megérzi, de ő egy rövidített, és feszített felkészülés után is olyan formát tudott produkálni, ami nem csak őt lepte meg, hanem engem is. Július elején még távolinak tűnt a budapesti részvétele, az, hogy sikerült, magának köszönheti, az pedig, hogy ezt világranglistáról tette, és nem mondjuk zöld kártyás, különösen növeli az értékét. Innen kezdve a párizsi olimpiai indulása nem csupán kincstári optimizmus, egy hosszú és eredményes pályafutás állhat előtte.

Nagy motivációt jelent

A 100 méteres női gátfutásban öt előfutamot rendeznek majd a fővárosban, augusztus 22-én, kedden 18.40-től. A tét a legjobb 24-be való bekerülés lesz, a középfutamokban (start: szerdán, 20.40-től) pedig a fináléba jutás, amit augusztus 24-én 21.25-től bonyolítanak le.

– Az biztos, hogy bele fogom tenni a szívemet, a lelkemet – hangsúlyozta Tóth Anna. – Nagy büszkeséggel tölt el, hogy majd viselhetem a válogatott mezt. Szeretnék mosolyogva lejönni a pályáról, ami azt jelenti, hogy mindent megtettem.

Tigyi József mindehhez annyit hozzáfűzött: reméli, hogy tanítványa lábon fog célba érni az előfutamban, célzott mindezzel arra, hogy Annának az idén már voltak bukásai, ami velejárója a szakágnak. Illetve bízik abban, hogy tud egy kört menni, ami a mezőny erejét nézve óriási eredménynek számítana.

A DVTK atlétája kérdésre azt is elmondta, felnéz mind Kozák Lucára, mind Kerekes Grétára, sok mindent el tud lesni tapasztaltabb riválisaitól, és óriási motivációt jelent neki, hogy ilyen kiváló hazai gátasokkal futhat.

Nem kell Budapestre

A sajtótájékoztatón megjelent Szabó Tamás, a DVTK főtitkára is, aki az alábbiakat tartotta fontosnak elmondani.

– Amikor tíz éve elkezdtük felépíteni a DVTK-t, az ilyen pillanatokért kezdtük el – nyilatkozta. – Hogy teret, lehetőséget adjunk a borsodi, miskolci, diósgyőri fiataloknak a komoly sporteredmények eléréséhez. Igyekszünk olyan feltételeket biztosítani, amilyeneket kell, igaz, van még mit javítanunk, például az infrastruktúra terén. Meg akarjuk mutatni, lehet innen is bárkinek reális esélye Európa-bajnokságra, világbajnokságra, olimpiára eljutni, a komoly, színvonalas munka érdekében nem kell feltétlenül Budapestre igazolni.

Világi Péter, a klub kommunikációs igazgatója kijelentette, büszkék Annára, és nagyon drukkolnak majd neki a világbajnokságon. A DVTK egyébként egy rövid kisfilmet mutatott be a fiatal gátasról az esemény előtt, Világi Péter azt kívánta, hogy sok ilyen sportolója legyen a klubnak, valamint arra is rávilágított, hogy mindez, ami most történik, népszerűbbé teszi nem csak a Diósgyőrt, hanem az atlétikát, és természetesen magát a versenyzőt is.