A háromnapos tornán tizennégy súlycsoportban öt kontinens ötvenkilenc országának négyszáztizenkilenc judósa lép tatamira a Papp László Sportarénában. Az első versenynapon a magyar színeket nyolc judósunk képviselte.

Pupp Réka (a képen fehérben) a világranglista negyedik helyezettjeként kiemelt volt a sorsolásnál, de kellemetlen rivális ellen kellett megkezdenie a küzdelmeket: a mongolok Ázsia-bajnoki ezüstérmese, a rangsorban huszonkettedik Sosorbaram Lkhagvasuren teljes erőbedobásra kényszerítette a paksiak olimpiai ötödik helyezett versenyzőjét. Réka azonban türelemmel kereste a jó fogást ellenfelén, vazarival vezetést szerzett, majd a kockáztatni kényszerűlő mongol hibáját kihasználva az ippongyőzelmet is megszerezte.

A második körben a világranglistán tizenharmadik, Európa-bajnoki bronzérmes spanyol Lopez Sheriff következett, aki az elmúlt három évben nem tudott nyerni az Atomerőmű SE judósával szemben. Persze, ilyenkor mit sem számít a múlt, a statisztika, a spanyol judós komoly tervekkel érkezett Budapestre, s alighanem Pupp Réka skalpjával is számolt. A tatamin elsősorban a paksi lány akarata érvényesült, de akciópontot a hosszabbításig nem tudott szerezni, akkor egy jól sikerült kontrával Pupp Rékáé lett a győzelem, s a legjobb nyolc közé jutás.

A negyeddöntőben az üzbég Keldijorova következett, akivel szemben törleszteni valója volt Braun Ákos tanítványának, hiszen a dohai világbajnokság elődöntőjében az üzbég judós nyert, s lett végül ezüstérmes, Pupp Rékának pedig be kellett érnie az ötödik hellyel. Előtte kétszer is a magyar versenyző bizonyult jobbnak ebben a párharcban két évvel fiatalabb riválisánál. S ezúttal is Pupp Rékáé lett a pálma: a paksi versenyző többször is remek helyzetet alakított ki a tatamin, ezek egyike során vazarit is kapott, s előnyét meg is őrizte a hitét egyre jobban elveszítő üzbég judóssal szemben. Következhetett az elődöntő, a 48 kilogrammban olimpiai bajnok, Európa-bajnok koszovói Distria Krasniqi ellen. A felek korábban már hétszer összemérték erejüket, hatszor Krasniqi nyert, legutóbb a párizsi Grand Slam-torna döntőjében. A koszovói versenyző ezúttal is igazolta klasszisát, de Réka nagyon keményen állta a sarat, s csak hosszabbításban dőlt el a döntőbe jutás.

Az Atomerőmű SE judósa a bronzéremért léphetett tatamira, az izraeliek világbajnoki bronzérmes, kétszeres Eb-bronzérmes erőssége, Gefen Primo ellen. Kettejük mérlege Budapestig három-hullás magyar fölényt mutatott, de ez a ragyogó sorozat a magyar fővárosban megszakadt, a hosszabbításban Primo egy vazarival kicsikarta a győzelmet, így Pupp Réka az ötödik helyen végzett. Réka az olimpiai kvalfikációt tekintve 648 ponttal gazdagodott (csaknem ennyi jár egy Európa-bajnoki aranyéremért), ezzel megerősítette pozícióját a rangsor legjobbjai között!

A nap többi magyar indulójának nem sikerült a bravúr: mérkőzést nyerni a sportág egyik legrangosabb versenyén. Pedig akadt, aki közel járt a nagy sikerhez: például a 66 kilogrammos Pongrácz Bence. A dunakesziek judósa a világbajnoki ezüstérmes kazah Kirgizbajev ellen vazarival szerezte meg a vezetést, s a győztes dobáshoz sem sok hiányzott, de a kazah klasszis vissza tudott kapaszkodni, s a hosszabbításba torkolló párharc végén ki tudta harcolni a győzelmet.

Ugyanebben a súlycsoportban Szeredás Botond harcosan beleállt a japánok Ázsia-bajnoki ezüstérmese, Tanaka Rioma elleni meccsbe, de a Nippon Sport JC versenyzőjének ígéretes dobási kísérletét a japán judós fejezte be karfeszítéssel.

A 60 kilósoknál Feczkó Csanád (Nippon Sport JC) igazán szerencsés volt a sorsolásnál, összemérhette erejét a sportág egyik legnagyobb csillagával, az olimpiai aranyérmes, négyszeres világbajnok Takato Naohiszával. A japán klasszis győzelméhez kétség sem férhetett, de az ifjúsági világbajnoki bronzérmes magyar judós is odatette magát. A súlycsoport másik magyar indulója, az Andrási Márton sérülése miatt „beugró” Naji Dávid sem „nyúlt mellé” a sorsolásnál, neki a világranglistán harmadik helyezett, háromszoros Grand Slam-győztes azeri Aghayev jutott. A kaposvári versenyző nagyot harcolt, de Aghayev továbbjutását nem tudta megakadályozni.

A nőknél a 48 kilogrammban a BHSE fiatal reménysége, Kőszegi Rebeka indult harcba a „nagyok” között, az osztrák Tanzer ellen leszorítással ért véget World Masters-premierje. Az 52 kilogrammos Keller Rebeka a kínai Csu ellen kezdett, s az Ippon Judo Tatabányai húsz esztendős judósa minden igyekezete ellenére alul maradt egy vazarival olimpiai álmokat szövő riválisával szemben. Az 57 kilósoknál is egy juniorkorú judósunk indult harcba, a siklósi Szász Hanna a világranglistán tizenkettedik helyezett, Eb-bronzérmes német Starke ellen mutatkozott be a sportág legnívósabb sorozatában, de nem tudta nehézzé tenni rutinosabb ellenfelének továbbjutását.

Házaspár az elitben

A World Masters nemcsak a világ legjobb judósainak vetélkedője, a legjobb versenybírók számára is óriási megtiszteltetés, ha számítanak a munkájukra a sportág egyik legrangosabb tornáján. Nos, a magyar bírók évek óta a világ legjobbjai közé tartoznak (a legutóbbi két olimpiára Havasiné Fridrich Annamária, a paralimpiákra pedig Gosztonyi Balázs és Havasi Bálint kapott meghívást), s a budapesti World Masters során ketten is tatamira léphetnek, ráadásul férj és feleség: Gosztonyi Balázs és párja, dr. Fridrich Katalin vezethet összecsapásokat a világ legjobb judósainak. Mellettük huszonhét magyar bíró dolgozik még a rangos eseményen, különféle területeken.

A Judo Hungary Masters 2023 második versenynapján, szombaton nyolc judósunk sikeréért szurkolhatunk.

A program 2023. augusztus 5., szombat

Férfi 73 (Szegedi Dániel, Budaörsi SC; Szabó Áron, Ippon Judo Tatabánya) és 81 kg (Ungvári Attila, Győri AC; Demeter Marcell, MTK Budapest)

Női 63 (Özbas Szofi, BHSE; Varga Brigitta, MTK Budapest) és 70 kg (Gercsák Szabina, Atomerőmű SE; Czerlau Jennifer, Miskolci VSC)

10:00: selejtezők. 16:30: megnyitó ünnepség. 17:00: bronzmérkőzések, döntők World Judo Masters, Budapest

FÉRFIAK

60 KG (31 induló)

1. Nagajama Rjudzsu (japán)

2. Ariunbold Enkhtaivan (mongol)

3. Kim Von Dzsin (dél-koreai)

3. Takato Naohisza (japán)

5. Salih Yildiz (török)

5. Balabay Aghayev (azeri)

7. Temur Nozadze (grúz)

7. Tsogt-Ochir Byambajav (mongol)

FECZKÓ CSANÁD (Nippon Sport JC) és

NAJI DÁVID (Kaposvári JK) helyezetlen 66 KG (32 induló)

1. Tanaka Rioma (japán)

2. Denis Vieru (moldovai)

3. Narmandakh Bayanmunkh (Egyesült Arab Emirátusok-beli)

3. An Ba Ul (dél-koreai)

5. Erkhembayar Battogtokh (mongol)

5. Bogdan Jadov (ukrán)

7. Matteo Piras (olasz)

7. Elios Manzi (olasz)

PONGRÁCZ BENCE (VSD) és

SZEREDÁS BOTOND (Nippon Sport JC) helyezetlen NŐK

48 KG (28 induló)

1. Koga Vakana (japán)

2. Maria Celia Laborde (amerikai)

3. Baasankhuu Bavuudorj (mongol)

3. Assunta Scutto (olasz)

5. Milica Nikolics (szerb)

5. Laura Martinez (spanyol)

7. Catarina Costa (portugál)

7. Narantsetseg Ganbaatar (mongol)

KŐSZEGI REBEKA (BHSE) helyezetlen 52 KG (30 induló)

1. Amandine Buchard (francia)

2. Distria Krasniqi (koszovói)

3. Dijora Keldijorova (üzbég)

3. Gefen Primo (izraeli)

5. PUPP RÉKA (Atomerőmű SE)

5. Chelsie Giles (brit)

7. Masche Ballhaus (német)

7. Csu Je Csing (kínai)

KELLER REBEKA (Ippon Judo Tatabánya) helyezetlen 57 KG (31 induló)

1. Jessica Klimkait (kanadai)

2. Sarah-Leonie Cysique (francia)

3. Darja Bilodid (ukrán)

3. Funakubo Haruka (japán)

5. Pauline Starke (német)

5. Priscilla Gneto (francia)

7. Telma Monteiro (portugál)

7. Veronica Toniolo (olasz)

SZÁSZ HANNA (Siklós SE) helyezetlen