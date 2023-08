Repka Attila, a DVTK olimpiai bajnoka (1992-ben Barcelonában nyert olimpiai bajnoki aranyérmet kötöttfogású birkózásban) lett a klub birkózó szakosztályának új vezetője. Barcelona aranyérmesével kinevezése után az előtte álló feladatokról, célokról és arról beszéltünk, hogy mit jelent neki a Diósgyőr, amely családnak hamarosan 45 éve meghatározó tagja.

Nyilatkozott a honlapnak

– Mik az első gondolataid szakosztályvezetőként? – kérdezték a legendától a DVTK honlapjának készítői.

– Óriási megtiszteltetés, hogy rám gondoltak és hogy abban a klubban lehetek szakosztályvezető, ahol pár hét múlva már 45 éve leszek családtag. A klubvezetéssel történő egyeztetésem során nagyon pozitív képet kaptam. Bizakodó vagyok, hogy ez az eddig is jó működésen tudunk még egy picit tovább javítani.

– Mit jelent neked a DVTK négy betűje, és az, hogy te vagy a klub egyetlen olimpiai bajnoka, akire nem csak a birkózók, de mindenki más is példaképként tekint?

– Engem gyakorlatilag mindenki diósgyőrinek ismer a sport és a birkózó közösségben. Egy percre sem hagytam itt ezt a klubbot, ha átalakultunk akkor ugyanitt voltam. Gyerekkorom óta DVTK-s vagyok, gyakorlatilag a második otthonom, de az otthonomnak is mondhatnám. A diósgyőri szurkolók mindig is a legjobbak voltak az egész országban, és ma is akárhányszor szembe jön velem valaki ugyanúgy megismer. Teljes mértékben itthon érzem magam. A DVTK a nevelőegyesületem, ahol felnőttem, ahol eredményeket értem el, ahol edző lettem, most pedig egy teljes körré vált.

– Hogyan látod a diósgyőri és vármegyei birkózás jelenlegi helyzetét?

– Mondhatom, hogy egész jól állunk. Az ifjúsági Európa-bajnokságról két érmet nyertünk és volt serdülő és junior válogatottunk is. Most jönnek a világbajnokságok, jövő héten az ifjúságiaké két indulónkkal utána pedig a serdülőké, reményeink szerint szintén két piros-fehér birkózóval. Edzőkollegáimmal ez egyben édes teher is számunkra, mert ezek az eredmények hatalmas energiabefektetést igényelnek, de biztos vagyok benne, hogy megérik, hiszen ezért vagyunk. Ami borsodi birkózást illeti már négy hónapja zajlik egy olyan programunk, ahol közösen edzünk a vármegye más birkózóival, illetve együtt edzőtáborozunk.

– Milyen koncepcióval, illetve edzői ars poeticával vágsz bele a munkába

– Egyeztetettünk Sántha Gergely elnök úrral, örülök, hogy hasonlóan látjuk a klub jövőjét és csatlakozhatok a korábban megkezdett építkezéshez. A jövőben, ami már el is kezdődött, szeretnénk terjeszkedni. Egy régiós központtá válás a célunk. Jelenleg Miskolcon három helyszínen vagyunk jelen továbbá Tiszalúcon és Halmajon, szeptembertől pedig ott leszünk Mezőcsáton és Emődön is. Egész sok helyre betettük már a lábunkat, amivel az a célunk, hogy minél szélesebb utánpótlás bázissal rendelkezzünk és minél több gyereket mozgassunk meg a birkózás által. A kisebbekkel iskolarendszerben fogunk foglalkozni a testnevelés órák keretén belül, illetve vannak terveink más klubok felkarolására is, amely esetekben a továbbtanulás után segítenénk azoknak a birkózóknak, akik nem kerülnek be a KIMBA-ra. A jövőben terveink szerint a diósgyőri birkózás az egész vármegyében jelen lesz, amin természetesen sokat kell még dolgozni, de nagyon bizakodva tekintek e felé. Nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mivel erre minden lehetőségünk adott a kiváló kollegák és az infrastruktúrának köszönhetően.

Az elnök megköszönte

– Mindenekelőtt szeretném megköszönni Szinay Attila áldozatos munkáját, hiszen nélküle talán ma már nem is beszélhetnénk diósgyőri birkózásról – nyilatkozta Sántha Gergely, a DVTK elnöke. – Számunkra nem volt kérdés, hogy ki legyen a birkózó szakosztályának új vezetője, mondhatjuk úgy is, hogy Repka Attila, a DVTK első és a mai napig egyetlen olimpiai bajnoka egy igazi ikon, mondhatjuk, hogy egy magától értetődő választás a szakosztályvezetői posztra. Mindenki ismeri a nevét, a szakmabeliek pedig tudják, mennyit dolgozott azért, hogy a diósgyőri és a magyar birkózósportot továbbra is a legmagasabb szinten emlegessék. Természetesen minden segítséget meg fog adni neki a klub, hogy neki már csak arra kelljen figyelnie, hogy újabb korosztályos és felnőtt olimpiai-, világ- és Európa-bajnok sportolókat neveljen hazánk számára. A DVTK továbbra is hangsúlyosan szeretne azokra a sportágakra építeni, amelyeknek komoly hagyománya és nagy bázisa van a régióban. Sok sikert kívánok a munkájához.

Nem vonult ki

Felhívtuk dr. Szinay Attila volt szakosztályvezetőt, aki ezt mondta:

– Kiderült, hogy a szakosztály vezetéséhez napi szinten jelen kell lenni, és én ezt már nem tudtam vállani, hiszen a munkám Budapesthez köt. Meggyőződésem, hogy Repka Attila kiváló utódom lesz. Jómagam természetesen nem vonultam ki a sportágból, hiszen a Magyar Birkózó Szövetség elnökségében tovább dolgozom és a fiaim is birkóznak.