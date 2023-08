Az egy-egy győzelemmel és döntetlennel rajtoló lila-fehérek vendége volt szombaton az OTP Bank Liga harmadik fordulójában a két vereséggel kezdő Mezőkövesd-Zsóry FC gárdája.

Mindjárt a kezdőben

A hazaiak mestere, Nebojsa Vignjevics volt könnyebb helyzetben a kezdés előtt, hiszen a jó rajt mellett ötletes, látványos és gólratörő játékkal szerezte pontjait a Megyeri úti együttes. S mert letelt a büntetése a korábban kiállított Csobothnak, így szinte a teljes keret a mester rendelkezésére állt. Nem úgy, mint Kuttor Attilának, akinek tovább növekedtek gondjai. A sérültek mellet a DVTK ellen elvesztette jobbhátvédjét, a kiállított Kállai Kevint is. Bár hétközben a fürdővárosiak két új igazolást jelentettek be – a Honvédtól Christian Gomis, a Vasastól Szalai József érkezett, utóbbi mindjárt kezdőben is találta magát -, ezzel még nem oldódtak meg a tréner gólképes védelemmel kapcsolatos gondjai. Nem véletlenül kellett ismét változtatni a csapat összeállításán.

Kapusbravúr

Az aktuális tabella első és utolsó helyezettjének összecsapása a hazai B-közép pillanatokra sem lankadó biztatása ellenére sem heves lila-fehér rohamokkal indult, igaz, Piscitellinek a 10. percben óriási bravúrra volt szüksége, hogy a hazai gólfelelős Ljujics lövését kiszedje a jobb alsó elől. A kövesdiek igyekeztek tartani, pontos összjátékkal megjátszani a labdát, nem igazán engedték kibontakozni a hazai támadásokat. Mígnem a 17. percben Tamás K. robogott el a balszélen, beadására három liladresszes is érkezett a fürdővárosi védők szorításában, de a belőtt labda kicsorgott előttük. Azután Kiss T. villant, de hiába, mert Tamás K. gólhelyzetben elesett (senki nem bántotta), ápolni is kellett. Remekül megszervezte védőmunkáját a matyóföldi együttes, hiába próbálkozott a lila-fehér gárda, jobbára a semmibe hulló indításokig, ívelésekig jutottak ellenfelük 16-osánál. A vendégek viszonylag ritkán jutottak el az újpesti 16-osig, mert sok volt a pontatlanság a támadásaikban, ami persze a másik oldalon is igaz volt. Nem véletlenül egy kövesdi kapusbravúrról marad emlékezetes ez a, mondhatni unalmas 45 perc.

Kövesdi lesgól

Térfélcserét követően három sarokrúgást végezhettek el a házigazdák a második után Piscitelli bravúrral szedte ki a léc alól Mörschel fejesét, majd Filip sárgult be, miután felrúgta Ambroset. Az 54. percben lesgól lőtt a kövesdi együttes Szalai J. révén, majd ismét a vendégek kapusa remekelt, Mörschel löketét ütötte ki a jobb alsó sarok elől. Kettős cserékkel igyekezett frissíteni csapatát Vignjevic mester két ízben is. Ez az utóbbi esetben csaknem jól vált be, a 75. percben ugyanis Simon K. került gólhelyzetbe, de csúnyán fölé lőtt. Az újpesti ikon nem hagyta annyiban, s a 88. percben már értékesítette helyzetét. Ám a matyóföldiek nem adták fel, s a ráadásban, a 92. percben Lehoczky révén egyenlítettek, - tegyük hozzá, teljesen megérdemelten!