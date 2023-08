A Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es labdarúgócsapata nem lépett pályára hétfőn a labdarúgó NB I 4. fordulójában, mert az erre a napra kisorsolt ellenfele, a Ferencvárosi TC a kövesdi bajnoki elhalasztását kérte, nemzetközi kupa kötelezettsége miatt. A két csapat 2023. december 6-án, 20.00-tól pótolja a bajnokit.

A szabadnapossá lett kövesdiek a vármegyei I. osztályban szereplő Hidasnémeti VSC ellen iktattak be egy edzőmeccset a programjukba (amit hazai környezetben 11-0-ra megnyertek kedden), hogy a következő tétmérkőzésükig, az élvonal 5. fordulójában vasárnap 19.30-kor sorra kerülő Fehérvár FC elleni idegenbeli bajnokiig ne csak edzésekkel töltsék az időt.

Az MZSFC kerete a bajnoki nyitány óta többször is változott, hiszen a rossz rajtot, a két vereséget követően (a Debreceni VSC ellen idegenben 3-1-re, a Diósgyőri VTK-tól otthon 4-2-re kaptak ki) leszerződtették a Vasas FC-tól Szalai Józsefet, a csatár pedig már be is mutatkozott, kezdőként, az Újpest FC elleni, idegenbeli 1-1 alkalmával, míg ugyanezen a találkozón a másik új fiú, a Budapest Honvédtől érkezett középpályás, a szenegáli Christian Gomis csere volt.

Négyen bontással

Az ezt követő napokban négyen is szerződésbontással távoztak az MZSFC-től. Két olyan támadó, aki az előző évben kölcsönben szerepelt: a 20 éves Rédling Kevin a Szeged-Csanád GA NB II-es együttese után az NB III-as Békéscsaba 1912 Előre gárdájánál folytatja pályafutását, míg 27 esztendős Babati Benjámin, a másodosztályú ETO FC Győr után a román második vonalban szereplő AFK Csíkszereda labdarúgója lett. Hudák Martin sem töltött sok időt ezen a nyáron a kövesdieknél: július 6-án lett a sárga-kékek játékosa az NB II-es Soroksár SC gárdájától érkezett 29 éves középpályás, aki augusztus 17-től már egy másik másodosztályú csapat, a Pécsi MFC labdarúgójának mondhatja magát. Az orosz, fehérorosz kettős állampolgárságú 25 éves támadó Nikolay Prudnikov sem váltotta meg a világot Mezőkövesden. Az idén januárban érkezett a sárga-kékekhez, és sérülések miatt mindössze 5 bajnokin – 141 percet játszott, – amelyből tavasszal háromszor csere volt, míg a mostani szezonban 2 alkalommal, az első két fordulóban olyan kezdő, akit menet közben lecseréltek.

– Jelenleg 27 játékosunk van, és minden bizonnyal lesznek még távozók, ugyanis a keret létszámát a terveink szerint 3 kapus és 22 mezőnyjátékos alkotja majd – válaszolta érdeklődésünkre Tóth László, a Mezőkövesd Zsóry FC szakmai igazgatója. – A legnagyobb esély Tordai kapus, és a középpályás Nagy G. eligazolására van, ugyanis előbbi iránt egy dunántúli NB II-es együttes érdeklődik, utóbbit pedig több másodosztályú gárda is szívesen látná. Mivel az átigazolási időszak hajrája csak most kezdődik, nem kizárt, hogy lesznek még további változások, de ez piactól, a kereslettől és a kínálattól függ.

A kövesdiek kerete egészségügyi szempontból egyre jobb állapotban van, már csak két olyan labdarúgó van, akire nem számíthat Kuttor Attila a vasárnapi bajnokin: Azon az összecsapáson, amelyen a 12 csapatos bajnokság sereghajtója, az MZSFC, a szintén kieső, 11. helyen álló, – a kövesdiekhez hasonlóan eddig – szintén 1 pontot gyűjtött Fehérvár FC ellen játszik élet-halál meccset.

A Mezőkövesd Zsóry FC kerete

Maradtak (18 fő)

Piscitelli, Riccardo (olasz) 1993.10.10. kapus

Tordai Árpád (román, magyar) 1997.03.11. kapus

Beriashvili, Ilia (grúz) 1998.07.09. védő

Lukic, Andrej (horvát) 1994.04.02. védő

Pillár, Róbert (szlovák) 1997.05.27. védő

Zahary, Younn (Comore-szigeteki, francia) 1998.10.08. védő

Lehoczky Roland 2002.04.19. védő

Filip, Steliano (román) 1994.05.15. védő

Kállai Kevin 2002.01.14. védő

Vajda Sándor (ukrán, magyar) 1991.12.14. védő

Nagy Gergő 1993.01.07. középpályás

Babunski, David (észak-macedón) 1994.03.01. középpályás

Karnitski, Aliaksandr (fehérorosz) 1989.02.14. középpályás

Brtan, Marko (horvát) 1991.04.07. középpályás

Cseri Tamás 1988.01.15. középpályás

Drazic, Stefan (szerb) 1992.08.14. támadó

Molnár Gábor 1994.05.16. támadó

Kállai Zalán 2004.02.21. támadó

Kölcsönből visszatért (1 fő)

Cseke Benjámin (Diósgyőri VTK) 1994.07.22. középpályás

Újak (8 fő)

Ugrai Roland (Pendikspor) 1992.11.13. támadó

Juhász István Bence (MZSFC utánpótlás) 2005.09.13. kapus

Kojnok Zsolt (Fehérvár FC) 2001.02.15. védő

Illés Bálint (Diósgyőri VTK) 2004.11.15. középpályás

Nahirnij, Artem (ukrán, magyar, Puskás AFC, kölcsönbe) 2003.07.10. védő

Kovácsik Ádám (Fehérvár FC) 1991.04.04. kapus

Szalai József (Vasas FC) 2002.11.11. támadó

Gomis, Christian (szenegáli, Budapest Honvéd) 1998.08.25. középpályás

Távozók

Nyáron érkezett és már távozott (2 fő)

Hudák Martin (Soroksár SC, Pécsi MFC) 1994.02.22. középpályás

Bodnár Attila (MZSFC utánpótlás, Putnok FC, kölcsönbe) 2005.01.29. középpályás

Nyáron távozott (8 fő)

Bobál Gergely (kölcsönből vissza, Vasas FC) 1995.08.31. támadó

Baranyai Nimród (kölcsönből vissza, Debreceni VSC) 2003.08.06. védő

Besirovic, Dino (bosnyák, portugál, AIK Solna) 1994.01.31 támadó

Nagy Dominik (Nyíregyháza SFC) 1995.05.08. támadó

Ephestion, Thomas (Martinique-i, francia, ?) 1995.06.09. védő

Ryabenko, Danylo (ukrán, ?) 1998.10.09. kapus

Márkus Attila (Tiszakécskei LC, kölcsönbe) 1996.12.29. középpályás

Prudnikov, Nikolay (orosz, fehérorosz, ?) 1998.01.01. támadó

Nyáron kölcsönből visszaérkezett és távozott (3 fő)

Babati Benjámin (Győri ETO FC, AFK Csíkszereda) 1995.11.29. támadó

Kotula Máté (Dorogi FC, KC Kazincbarcikai SC) 2001.10.18. védő

Rédling Kevin (Szeged-Csanád GA, Békéscsaba Előre) 2003.03.30. támadó