Az Erste Liga alapszakaszában 4 hazai meccsel többet rendeznek az előző szezonhoz képest, de a bérletek árai nem emelkednek.

A bérlet akár 40 százalék megtakarítást is jelenthet az alapszakaszban, ezen felül minden további felkészülési, Magyar Kupa és rájátszás meccs ingyenesnek tekinthető.

A belépőjegyek árai emelkednek, így a bajnoki rajtig még inkább megéri bérletet vásárolni.

A bérlet érvényes minden hazai felkészülési mérkőzésre, az Erste Liga alapszakasz és rájátszás mérkőzéseire, valamint a hazai Magyar Kupa találkozókra is.

Ezúttal is Classic és Gold bérlettípusokat lehet megváltani.

A pénztár nyitvatartási ideje és minden egyéb információ: http://dvtk.eu/28644-Berlet_es_jegyinformaciok_a_DVTK