Credobus Mosonmagyaróvár – KolorCity Kazincbarcika SC 0–3 (0–2)

Mosonmagyaróvár, 500 néző. V..: Bana (Horváth T., Kulman T.).

Credobus Mosonmagyaróvár: Heinrich – Czingráber, Szabó B. (Pataki Z., 46.) Nagy P., Horváth K. – Illés, Szalka (Sánta, 61.), Papp Sz., Deákovits (Csóka D.) – Deák, Korbély. (Papp L., 79.). Edző: Németh Zoltán.

Kolorcity Kazincbarcika SC: Tóth B. – Szekszárdi, Heil, Ádám F, (Pekár, 64.) Csilus (Boros Zs., 82.) – Csatári (Kártik, 54.), Süttő, Kurdics (Fejes, 82.), Ternován (Székely K., 64.) – Papp M., Pinte. Edző: Csábi József.

Sárga lap: Czingráber a 63., Süttő A. a 69., Csillus a 71., Deák I. a 72. percben.

29. perc: A bal szélen Pinte húzott el, középre adott, az érkező Ádám F. pedig lekezelte a labdát, majd higgadtan a kapuba passzolt, 0–1.

32. perc Papp M. indította Pintét egy pontos labdával, aki az öt és feles jobb sarkáról a keresztléc alá bombázott, 0–2.

54. perc: Ternován szerzett labdát a saját térfelén, majd hosszú sprintbe kezdett. Jó ütemben passzolt a támadást kísérő Adám F.-hez, aki Heinrichen áthámozta magát, és laposan gurított a kapuba, 0–3.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Németh Zoltán: – 0-3-nál minden csak magyarázkodásnak tűnik. Nem erre készültünk, tisztában voltunk a Barcika erősségeivel is. Mégis ezekből a szituációkból kaptuk a gólokat, és egyéni hibák is megpecsételték a sorsunkat. Az első fél órában minden rendben volt, de ott jött egy ötperces rövidzárlat, ami mindent eldöntött. Utána már csak meddő mezőnyjáték volt. Nem keresek kifogásokat, kikaptunk, jobb volt az ellenfél. A Barcika sokkal racionálisabban gondolkodott, játszott, és mindhárom helyzetét gólra váltotta.

Csábi József: – Egy héttel ezelőtt a játékkal elégedett voltam, az eredménnyel viszont nem. Most viszont az eredményjelző mutat kedvező képet a számunkra, a teljesítményünkben már akadtak nehézségek. Az első húsz percben tompák voltunk, igaz nagy gond nem adódott belőle. Később rendeztük a sorokat, jól futballoztunk, kihasználtunk a ránk jellemző gyors ritmusváltásokat és kontrákat. Nagyon örülök, mert megérdemelten nyertünk.

További eredmények

Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Vasas FC 4–3 (2–0)

Budapest Honvéd – HR-Rent Kozármisleny 1–2 (1–0)

Budafoki MTE – FC Ajka 2–0 (2–0)

Soroksár SC – Gyirmót FC Győr 1–0 (1–0)

ETO FC Győr – BVSC-Zugló 4–0 (2–0)

Aqvital FC Csákvár – Szombathelyi Haladás 4–1 (3–0)

Tiszakécskei LC – Nyíregyháza Spartacus FC 1–1 (0–1)

BFC Siófok – Pécsi MFC 0–1 (0–1)

A bajnokság állása

1. ETO FC Győr 2 2 – – 7–2 6

2. Budafoki MTE 2 2 – – 3–0 6

3. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 2 2 – – 5–3 6

4. Pécsi MFC 2 2 – – 2–0 6

5. Nyíregyháza Spartacus 2 1 1 – 3–1 4

6. Tiszakécskei LC 2 1 1 – 3–2 4

7. Soroksár SC 2 1 1 – 2–1 4

8. KC Kazincbarcika SC 2 1 – 1 3–1 3

9. FC Csákvár 2 1 – 1 5–4 3

10. HC-Rent Kozármisleny 2 1 – 1 3–3 3

10. Budapest Honvéd 2 1 – 1 3–3 3

12. BVSC Zugló 2 1 – 1 1–4 3

13. FC Ajka 2 – 1 1 1–3 1

14. Vasas FC 2 – – 2 3–5 0

15. Gyirmót FC Győr 2 – – 2 2–4 0

16. Szombathelyi Haladás 2 – – 2 2–5 0

17. BFC Siófok 2 – – 2 0–3 0

18. Mosonmagyaróvár 2 – – 2 0–4 0