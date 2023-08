„A hazai öltöző megtekintése után, a pálya szélére is lemehettek a gyerekek. A Fradi Múzeumot és shopot sem hagyták ki, így némi szuvenírrel a zsebükben indulhattak a következő állomásra, amely a Vidámpark volt. Itt több izgalmas játékot is kipróbáltak a tanulók. Túrájukat az Országház megtekintésével zárták, ahol többek között megnézhették a számunkra eddig csak történelemkönyvekből ismert koronázási jelvényeket is. A gyerekek nagyon élvezték a fővárosi kirándulást” – olvashattuk Szaniszló János polgármester közösségi oldalán a Szendrői Református Általános Iskola és Óvoda beszámolója alapján.