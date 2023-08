A labdarúgó NB I 5. fordulójában szombaton 17.45-től Diósgyőri VTK – Kisvárda MG találkozót rendeznek. Nincs nagy múltja ennek a párharcnak (sem), a két csapat csak 2018-ban (!) találkozott egymással először bajnoki mérkőzésen, ugyanis előtte a szabolcsi település együttese leginkább az NB III-as, vagy ez alatti osztályokban szerepelt. A 2003-ban életre keltett klub 15 év után jutott fel az első osztályba, és a mostani lesz a DVTK ellen a 10. NB I-es mérkőzésük, amely előtt a piros-fehérek állnak valamivel jobban (eddig 3 DVTK győzelem, 4 döntetlen és 2 Kisvárda MG siker született).

A Diósgyőr jó formában van, a keret ereje egyre jobban megmutatkozik, a múlt héten pénteken a második idegenbeli meccsüket is megnyerték (Zalaegerszegi TE FC – Diósgyőri VTK 1-3), ami után még jobb lett a hangulat a csapat háza táján, hiszen a piros-fehérek ennek köszönhetően a 3. helyre jöttek fel a tabellán.

– Egy győzelem mindig jó alapot teremt a heti munkára, nincs ez másképp most sem – nyilatkozta Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője. – A játékosok, a klub és a szurkolók hangulata is más ilyenkor, ezért a legfontosabb, hogy minél több győzelmet arassunk, mert annál jobb kedvünk lesz. Természetesen minden mérkőzés más, ezért ami volt, azt már elfelejtettük, most jön egy új feladat, amit meg kell oldani.



A DVTK az esélyes

Hogy ez mennyire lesz könnyű, majd kiderül, de a meccs esélyesének a Diósgyőr számít. Annak ellenére, hogy a várdai gárda tiszteletet parancsoló eredményeket ért el a közelmúltban. A szabolcsi együttes szárnyalása a 2021/22-es évadban érte el a legnagyobb magasságot, akkor az első osztály 2. helyén zárták, és a nemzetközi kupában, az EKL-ben is szerepeltek. Az előző évaduk viszont már nem volt ilyen jó, a tavasszal lejátszott 17 bajnokijukból mindössze 3-at nyertek meg, ám jó őszi szereplésük miatt biztos bennmaradók voltak. A nyáron a felkészülési meccseken jó eredményeket produkáltak, de a bajnoki rajtjuk nem a legjobban sikerült, igaz, pályagondok –, a fű bakteriális fertőzése – miatt az eddigi négy meccsüket egyaránt igeneben játszották.

– Keményen készültünk a Kisvárda elleni mérkőzésre is. Mélyen védekező, gyorsan kontrázó csapat érkezik hozzánk, amelyre nem lehet első ránézésre megmondani, hogy milyen taktikával áll fel, hogy mi a játékfilozófiájuk. Egyénileg azonban nagyon képzett labdarúgókból áll a Várda, ha jó napot fognak ki, egy-egy villanással képesek eldönteni a mérkőzéseket – mondta a diósgyőriek szakvezetője, aki arra is kitért, hogy a Diósgyőr hazai pályán ebben az évadban még nyeretlen (a Puskás AFC-től 1-0-ra kikaptak, a Paksi FC ellen 1-1-et játszottak): – Szeretnénk itthon is begyűjteni az első győzelmünket, ehhez arra van szükség, hogy minél előbb megszerezzük az első gólunkat, majd lehetőség szerint újabb találatokat kellene elérnünk, mert a Kisvárda ellen egy-két gólos előny sem biztosíték semmire. Bízom benne, hogy ismét nagyon sok szurkoló látogat ki a stadionba szombaton. Mindenkire szükségünk van ahhoz, hogy szép eredményeket érjünk el közösen. Még csak az út elején járunk, de bízunk benne, hogy sok szép sikernek tudunk majd együtt örülni, ezért is nagyon fontos, hogy aki tud, itt legyen, mert minél többen szurkolnak nekünk, a csapat annál több energiát kap.

Az előzetes jegyeladások alapján az a kérdés, hogy többen lesznek-e kint a mérkőzésen, mint legutóbb, két hete, a Paksi FC ellen, amikor 6649 nézőt regisztráltak.