Az ORB élvonala jelenleg a nyári pihenőjét tölti, a szakág többi osztályában azonban lázas készülődés zajlik. Az előttünk álló hétvégén ugyanis egri központtal folytatódik az ORB2-es, az ORB3-as és a Historic bajnokság. A futamra benevezett párosok korábbról jól ismert aszfaltos pályákon mérhetik össze az erejüket úgy, hogy a közben az ikonikus Dobó téren is megjelennek a versenyautók. Szombaton ugyanis rajt, vasárnap pedig célceremóniát tartanak Eger belvárosában.

Idén negyedszer

Az ORB2 számára ez lesz idén a negyedik randevú. Nyergesújfalu, a Salgó Rally és a Mecsek után ezúttal a hevesi megyeszékhelyen találkoznak egymással a második vonal képviselői. Az érdeklődés a korábbiaknak megfelelő, hiszen közel félszáz egység adta le a nevezési szándékát. A mezőnyre szombaton egy Superspeciál és egy rajtceremónia, vasárnap pedig nem kevesebb, mint kilenc gyorsasági szakasz vár. Nem kérdés, hogy a közel nyolcvan versenykilométer kemény feladat elé állítja a versenyzőket.

Az ORB3-ban 34 versenyautót láthat majd a rajtba a kilátogató közönség. Számukra a szombati program megegyező, vasárnap viszont egy körrel kevesebbet kell teljesíteniük, így ők fejezik meg leghamarabb az egri küzdelmeket, amely nekik is az idei negyedik forduló lesz a bajnokság során.

Csakúgy, mint a Historic mezőnyében, ahol egy híján húsz kettős méri össze az erejét. A program és teljesítendő táv pedig megegyezik az ORB2-vel, tehát a Szuperspeciál és a szombati ceremónia után vasárnap három kör, összesen kilenc mért szakasz vár rájuk.

A szokásokhoz híven azonban az ORB1-es liszensszel rendelkező csapatoknak, versenyzőknek is van lehetőségük arra, hogy tesztjelleggel részt vegyenek az eseményen. A lehetőséggel összesen tíz egység élt, a szurkolók többek között találkozhatnak majd Matics Mihállyal, Rongits Attilával és a jelenlegi szakágvezető Hoffer Zsolttal is.

A HRC East Rally Eger – 2023 programja

ORB2, Historic

2023. július 15., szombat

17:08, Szuperspeciál - Egerszalók – Eger

17:33, Rajtceremónia – Eger, Dobó tér

2023. július 16., vasárnap

8:08, GY2 – Szarvaskő/1

8:31, GY3 – Bátor/1

9:04, GY4 – Sirok/1

11:12, GY5 – Szarvaskő/2

11:35, GY6 – Bátor/2

12:08, GY7 – Sirok/2

14:16, GY8 – Szarvaskő/3

14:39, GY9 – Bátor/3

15:12, GY10 – Sirok/3

15:47, Céldobogó – Eger, Dobó tér

ORB3

2023. június 15., szombat

18:08, Szuperspeciál - Egerszalók – Eger

18:30, Rajtceremónia – Eger, Dobó tér

2023. július 16., vasárnap

9:03, GY2 – Szarvaskő/1

9:25, GY3 – Bátor/1

9:57, GY4 – Sirok/1

11:43, GY5 – Szarvaskő/2

12:05, GY6 – Bátor/2

12:37, GY7 – Sirok/2

13:12, Céldobogó – Eger, Dobó tér