A nemzetközi sport­eseményre 11 ország 22 felsőoktatási intézményéből 200 sportoló érkezett.

A kontinensviadalokat a Miskolci Egyetem és a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club rendezte meg, együttműködésben a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetséggel, a Magyar Tollaslabda Szövetséggel, a Magyar Vízilabda Szövetséggel és a miskolci önkormányzattal.

A tollaslabda-bajnokságon Franciaország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Magyarország, Nagy-Britannia, Németország, Portugália, Svájc, Törökország, Ukrajna összesen 16 csapata vett részt. Hazánkat a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Miskolci Egyetem képviselte. A DVTK Arénában 56 férfi és 49 női tollaslabdázó hat kategóriában vetélkedett egymással. Már a csapatverseny során biztos volt, hogy a britek uralják majd az egész versenyt, hiszen a döntőt a Nottingham és a Warwick Egyetem játszotta. A legjobb magyar a 6. helyen végzett Pécsi Tudományegyetem csapata lett, soraiban a sportági nagykövet Gonda Daniellával, aki tavaly ezüst­érmes volt a lódzi Európai Egyetemi Játékokon (EUG). Az egyéni és páros döntőkben sajnos nem volt magyar érdekeltség, folytatódott viszont a brit dominancia, melyet csak néhány francia, ukrán és német játékos tudott megzavarni. A Miskolci Egyetemet képviselő Muzsnay Kinga és Rausz Ádám a legjobb 32-ig jutott vegyes párosban, továbbá női és férfi egyéniben.

Vízilabdában csak férfibajnokságot rendeztek, 7 csapat részvételével, melyből négy magyar volt. Rajtuk kívül a holland Delft University of Technology, valamint két brit, a Bristol és az Oxford University együttese mérte össze tudását a miskolctapolcai Ellipsum Élmény- és Strandfürdőben. Az esemény sportági nagyköveti tisztét a miskolci származású háromszoros olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnok Biros Péter töltötte be, akinek bejött a várakozása, a Budapesti Gazdasági Egyetem csapata nyerte a tornát, a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem és a Corvinus Egyetem előtt. Az alsóházi küzdelemben a hollandok bizonyultak a legjobbnak és végeztek az 5. helyen, melyért az utolsó napig csatáztak a Bristol gárdájával. A nagy hírű Oxford fiai – rendkívül szimpatikus és sportszerű csapatot alkotva – ezúttal győzelem nélkül zárták a mérkőzéssorozatot.

Az idei európai egyetemek tollaslabda- és vízilabda-bajnoksága, ahol 92 darab tollaslabdás és 51 darab vízilabdás érem talált gazdára, a 2024-es Miskolc–Debrecen közös rendezésű Európai Egyetemi Játékok (EUG) hivatalos teszteseménye volt, mely valamennyi résztvevő szerint kiválóan sikerült.

A rendezvények sikeréhez a mintegy 150 önkéntes is hozzájárult. A Miskolci Egyetem szervezésében oktatási foglalkozásokat is kínáltak az önkénteseknek, ahol lehetőség nyílt az egyéni kompetenciák fejlesztésére, az önismereti tapasztalatszerzésre.

A miskolci nemzetközi sportesemény július 19-én, szerdán este a Miskolctapolca Barlangfürdőben megtartott, fergeteges hangulatú after partyval ért véget.