Mészáros László, a DVTK erőemelője is részt vett a múlt hét végén az angliai Nottinghamben megrendezett IPL Európa-bajnokságon, ami kvalifikációs viadal volt az idei Mr. Olympia versenyre. Az 54 esztendős sportember a kontinensbajnokságon a 140 kg-os súlycsoportban ezúttal sem talált legyőzőre, az 1. helyen végzett, és az Eb abszolút első helyét is megszerezte, 272,5 kg-os teljesítményével.

Mindez azt is jelenti, hogy indulási jogot szerzett az Egyesült Államokban, Orlando városában sorra kerülő Mr. Olympia versenyen való részvételre.

Érdekesség, hogy Mészáros László a most elért sikerrel negyedszer vehet részt a világ legrangosabb erős ember versenyén, amelyen amikor elindult, mindig győzni tudott erőemelésben (2018-ban, 2019-ben és 2022-ben).