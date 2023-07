Július 5-én jár le a nevezési határidő a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) által szervezett európai kupasorozatokra, köztük a női Euroligára is.

Visszalépés, előre lépés

A legrangosabb kontinentális sorozatban az előző évadban először szerepelt a csoportkörben a DVTK Hun-Therm együttese, miután a hazai rendezésű selejtezőt sikerrel vívta meg. A piros-fehérek a 2022/23-as évad végén az NB I 3. helyén végeztek, és ez ismét lehetőséget ad arra, hogy az Euroligára nevezzenek. A diósgyőriek éltek is ezzel a lehetőséggel, neveztek ez Euroligára.

Alaphelyzetben a magyar bajnokság 3. helye – és a 2. szintén – selejtezőt érne, hiszen 1 csapatot adhat automatikusan a főtáblára a magyar szövetség, és ez a bajnok szokott lenni. Ám az előző évadban az első helyen végzett Sopron Basket bejelentette, hogy nem indul az idén az Euroligában – anyagi okok miatt –, így a magyar csoportkörös hely a bajnokság ezüstérmesének, a Serco UNI Győr gárdájának jár, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége ezen döntésével egyidejűleg az első számú magyar selejtezős csapat a Diósgyőr lett, aminek nagy jelentősége van, ugyanis ennek köszönhetően szinte biztos, hogy nem kell selejtezőt játszaniuk.

Csoportkör és selejtezős helyek

A női kosárlabda Euroliga idei kiírása alapján a csoportkörben ezúttal is 16 együttes szerepel majd, két nyolcas csoportban, ahová alapból 12 csapat automatikusan kerülhetne be. Az országok ranglistája alapján az első két helyen álló nemzeti szövetségek – Törökország, Spanyolország – 2-2 csapatot, a 3-10. helyezett országok 1-1 gárdát küldhetnek az női Euroliga csoportkörére. Mivel az 5. helyen álló Oroszország nemzetközi tagságát a háborús helyzet miatt felfüggesztette a FIBA, így a 11. Lettországnak is lehetősége van erre, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Csehország, Lengyelország, Belgium és Izrael mellett.

Az országok ranglistáján a lettek mögött álló nemzeti szövetségek 1-1 csapatot nevezhetnek a selejtezőre, az első két helyezett ország szintén 1-1 gárdát nevezhet a selejtezőre (azon túl, hogy 2-2 együttest adhat a csoportkörre), a 3-4. helyen állók – így a 4. helyezett Magyarország is – 2-2 csapatot küldhetne a selejtezőre (azon túl, hogy 1-1 együttest adhat a csoportkörre), a mögöttük következő három ország pedig ugyancsak 1-1-et a selejtezőre (azon túl, hogy 1-1 együttest adhat a csoportkörre).

Tizenkilenc

Portálunk értésülése szerint 19-nél több csapat biztosan nem nevez a női kosárlabda Euroliga csoportkörére. Ugyanis az európai nemzeti szövetségeknek a múlt hónap végig kellett jelezniük a FIBÁ-nak, hogy mely csapatoknak az indulását támogatják ebben a sorozatban, és összesen 19 ilyen résztvevőről érkezett értesítés. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha ezek közül minden csapat él is a lehetőséggel és szerda estig nevez a sorozatra, 19 csapatnál nem lesz több. Ez azt jelentené, hogy 6 csapatnak kellene selejtezőt játszania, és 13 együttes kerülne fel a főtáblára. Mindez a DVTK Hun-Therm együttesét annyiban érinti, hogy ha csak egy olyan ország lesz, amelyik nem él azzal a jogával, hogy csapatot adjon a csoportkörre (például Izrael vagy Lettország), akkor a Diósgyőr automatikus csoportkört kap – ahogy egy éve a AKSC Szekszárd csapata – köszönhetően annak, hogy Magyarország a 4. helyen áll az országok rangsorában.