– Meg vagyok elégedve azzal a helyezéssel, amit elértünk, a lányok némileg túl is teljesítették az előzetes várakozásokat, a lehetőségeinkhez képest maximálisan helytálltak – jelentette ki Bém Gábor, a DVTK vezetőedzője. – Természetesen azért vannak mérkőzések, amiket ha megnyertünk volna, akkor talán még a bronzéremért is harcban lehettünk volna. Sajnáltuk, sajnáltam, hogy sem itthon, sem idegenben nem tudtuk legyőzni a Haladás Viktóriát, illetve hogy az utolsó körben kikaptunk a Szekszárd vendégeként. Ettől függetlenül le a kalappal a lányok hozzáállása előtt, hiszen a múlt nyáron kilenc játékos távozott tőlünk, három érkezett, vagyis nagy feladat volt előttünk. Nagyon fontos volt, hogy folyamatosan építettük be a fiatalokat, több utánpótlás játékosunk is az akadémiáról került be a felnőtt keretbe, s játszott hol csereként, hol kezdőként. Mint ismert, a bajnokság létszáma emelkedett a 2022/2023-as szezonra, szélesedett a női bázis, ami arra ösztönözte a klubokat, hogy fokozatosan, még jobban figyeljenek oda az utánpótlás nevelésre. Annál is inkább, mert ahhoz, hogy a rendszerben elegendő mennyiségű, és NB I-es minőségű játékos legyen, olyanok, akik megállják a helyüket, fokozatosan fejleszteni kell a lányokat. Itt, ebben még vannak teendők, de nem baj, mert még mindez az elején tart. Az MLSZ ezirányú elképzelése helyes, a kiemelt akadémiákkal ösztönözni a klubokat a női játékosok kiemelésére, képzésére.

Szimbiózisban dolgoznak

A korábbi DVTK futballista elmondta azt is, hogy folytatja munkáját a női gárda trénereként.

– Igen, folytatom, szeretném a megkezdett munkát tovább csinálni – tette hozzá Bém Gábor. – Két év van mögöttem a lányok mellett, ennyi rutin, tapasztalat a női labdarúgásban, amelyet remélem, most már teljesen átlátok. Az akadémiával közösen belekezdtünk egy olyan munkába, aminek a lényege a játékosok felépítése, beépítése. Úgy érzem, nagyon jó a kapcsolat az első csapat, és a női akadémia között. Sütő Krisztián DVTK LSA szakágvezetővel kiváló együttműködésben voltunk, vagyunk, egész évben szimbiózisban dolgoztunk. Szinte folyamatos volt a le-fel mozgás az utánpótlás és a felnőtt között.

A szakvezető elmondta, a nyári felkészülés részeként július 6-7-én már teszten vesznek részt a csapattagok a Medical Centerben. A labdás munka a következő héten, július 10-én indul, a 2023/2024-es bajnokság augusztus 19-én kezdődik. A diósgyőriek július 17. és 22. között néhány napot Sopronban fognak tölteni, s ezen idő alatt pályára lépnek majd két osztrák csapat ellen is. A DVTK-tól három játékos távozott, Balázs Csilla, Böröcz Bettina, illetve a görög Voila Chrysanthi nem fogadták el a klub által felajánlott új szerződést.

– Szeretnénk őket pótolni – közölte Bém Gábor. – Ahogyan egy évvel ezelőtt, úgy ezúttal is lesznek becsatlakozók az utánpótlásunkból. Az elvárás, az elképzelés az, hogy próbáljuk megismételni az előző szezon teljesítményét, amennyiben ez sikerülne, azt óriási dolognak tartanám. Nem lesz könnyű, mert mindegyik NB I-es riválisunk erősít, de mindent meg fogunk tenni, hogy sikerüljön.