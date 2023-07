A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség csütörtökön nyilvánosságra hozta azt, hogy a 2023/24-es évad női Euroliga sorozatára jelentkezett 19 csapat közül melyik 13 együttes került fel automatikusan a főtáblára, és melyik 6 gárdának kell selejtezőt játszania.

Nagy meglepetésre ez utóbbiak között található a DVTK Hun-Therm csapata is, az előzetes várakozásokkal ellentétben a piros-fehérek nem kerültek fel a főtáblára, így szeptember 20-án és 27-én, vagyis a szezon elején, egy oda-visszavágós párharcot kell vívniuk a csoportkörbe kerülésért, amelynek során vagy a török Besiktas JK, vagy az angol London Lions, vagy a román ACS Sepsi-SIC lesz az ellenfelük. Az majd az augusztus 9-i sorsoláson dől el, hogy a hármak közül ki ellen meccselnek.

A selejtezőben résztvevő csapatok úgy kaptak kiemelést, hogy az elmúlt három évad kupaidénye alapján készült klub ranglistán elfoglalt helyezéseket, illetve megszerzett pontszámokat vették figyelembe – a FIBA közlése alapján. Kiemeltnek lenni annyit jelent, hogy az oda-visszavágós párharc második meccsét játszhatja otthon ez a csapat.

A DVTK háza táján általános megdöbbenést okozott, hogy a csapat nem került fel a főtáblára. Hogy a csoportkörbe milyen elvek szerint sorolta be a klubokat a FIBA illetékese, azt egyelőre nem lehet tudni, mert erről nem kaptak tájékoztatást a piros-fehérek, akik most azon vannak, hogy megtudják, hogy miért maradtak le a főtábláról.

A besorolás egyik fő érdekessége az, ami alapján a csoportkörben automatikus hely jár, vagyis az országok rangsora alapján kiosztott helyek (az első két helyezett 2-2 csapatot, a 3-10. helyezettek 1-1 csapatot adnak). Ugyanis az 1. helyen álló törökök csak kettő, a 2. spanyolok, és a 3. franciák viszont három-három együttes delegáltak, a 4. helyen álló Magyarország mindössze egy csapatot, míg a 6. helyen található olaszok két együttest.

Kosárlabda: női Euroliga 2023/24

Az Euroliga csoportkör biztos tagjai

Fenerbahce Alagoz Holding (török)

Valencia BC (spanyol)

LIlle DLC ASVEL Feminin (francia)

Beretta Famila Schio (olasz)

ZVVZ USK Praha (cseh)

AZS UMCS Lublin (lengyel)

Cukurova Basketbol Mersin (török)

Casademont Zaragoza (spanyol)

Basket Landes (francia)

Serco Uni Győr (magyar)

Virtus Segafredo Bologna (olasz)

Perfumerias Avenida Salamanca (spanyol)

Villeneuve d'Ascq-Lille Metropole (francia) Az Euroliga selejtezős csapatok

TTT Riga (lett) – kiemelt

MKS Polkowice (lengyel) – kiemelt

DVTK Hun-Therm (magyar) – kiemelt

ACS Sepsi-SIC (román)

London Lions (angol)

Besiktas (török)