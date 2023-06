A Tiranában rendezett U17-es birkózó Európa-bajnokságon szőnyegre lépett Balázs Éda, a DVTK szép reményű fiatalja, aki a nők 61 kilós súlycsoportjában felkapaszkodott a dobogóra. A második menetben már 5–0-ra vezetett román riválisa ellen, amikor fél perc elteltével tussal diadalmaskodott, így bronzérmet akasztottak a nyakába.

Bronzzal aranyozott

– Tanítványom nagyon közel állt a döntőhöz, a küszöböt azonban nem tudta átlépni – kezdte Juhász Sándor, a piros-fehérek klubedzője, majd így folytatta: – A harmadik helyért vívott meccsén nagyot alakított, ennek következtében némi képzavarral úgy fogalmazhatok, hogy bronzzal aranyozta be a szívünket. A kontinensbajnokság előtti felkészülése jól sikerült, az Eb-n pedig fizikálisan és technikailag is nagyszerű produkcióval rukkolt ki. Remek sorsolást kapott, és az elődöntőben csupán a német nemzetiségű társa tudta megállítani. Talán felesleges hangsúlyoznom, de azért megteszem: a mai világban óriási dolog tizenöt esztendősen az U17-es Európa-bajnokságon remekelni és ezzel még nincs vége a nyarának.

Az országos szövetség döntése alapján ugyanis azok, akik a tengerparti országban nagyot dobtak, elnyerték a világbajnokságon való szereplés jogát. A törökországi versenyről ezt mondta a mestere:

– Édáért egy hónap múlva már Isztambulban szurkolhatunk. Az Európa és Ázsia határán lévő metropoliszban lesz a vébé, amelyen védencem akár ismét gyűjthet egy medáliát. A sorsolástól, mint mindig ebben a műfajban, nagyon sok függ. A mezőnyben várhatóan lesz azeri, bolgár, fehérorosz, japán, kínai, német, orosz és török lány, de lehetséges, hogy amerikai és iráni sportoló is megjelenik. A birkózásban szerepelhetnek a háborúban érdekelt nemzetek sportolói, akik „semlegesként” indulhatnak.

Nem tippelt

Juhász Sándor konkrét esélylatolgatás helyett kijelentette:

– Éda első éves ebben a korcsoportban és mivel világbajnokságon még soha nem indult, nagy terheket nem rak majd a vállaira a szakvezetés. Valamennyien azt szeretnénk, ha pontszerzőként tenné le a névjegyét és így öregbítené klubunk jó hírnevét. Nagyon szorgalmas kislányról van szó. Ugyan Mezőcsáton laknak, de a Lévay József Református Gimnázium diákjaként egy éve beköltözött a kollégiumba, így minden reggeli foglalkozásunkon is megjelent. Szorgalma és tehetsége révén jutott el mostanáig, azt pedig hiszem és tudom, hogy messze van még a végállomástól.

Egy hónap munka

– Most akár szomorkodhatnék, de nem teszem, sőt szárnyalok a boldogságtól – vette át a szót a diósgyőriek kiválósága, aztán hozzátette: – A szőnyegen fogok nyaralni és üdülni: Isztambulban vár rám az első világbajnokságom, ezzel pedig kevés fiatal dicsekedhet. Július 28. és augusztus 6. között birkózom majd, de a közelebbi időponttal még nem vagyok tisztában. Hétfőtől edzőtáborba vonulok: két hetet a szerbiai Magyarkanizsán dolgozom, majd ugyancsak két hét tatai erőgyűjtés következik számomra. Nagyon örülök, hogy a válogatott csapattal gyakorolhatok és készülhetek, különösebb elvárásról pedig nem tudok. Azt hallottam, hogy fejlődnöm kell és rutint szereznem, ha pedig valamit elérek, akkor az hab lesz a tortán. KT