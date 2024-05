A DVTK szombaton Újpesten lépett pályára, és nagyarányú vereséget szenvedett.

A labdarúgó NB I hét végi, 31. fordulójában a Szusza Ferenc stadionban játszott a Diósgyőri VTK együttese. A piros-fehérek a feljebb zárkózás, valamint a statisztika javításának érdekében léptek pályára, a házigazda Újpest pedig azért, hogy bebiztosítsa bennmaradását az élvonalban. Bár ez nagyrészt már előtte megtörtént, ugyanis a Puskás Akadémia megtette azt a szívességet, hogy megverte azt a Kisvárdát, amely még befoghatta volna a budapesti negyedik kerületieket.

A házigazdánál Simon K. és Ganea sérülés, Tamás K. eltiltás miatt nem állt rendelkezésre, ugyanakkor Onovo, Mack, Burekovic és Fehér Cs. sem volt a keretben. Huszti A. és Ljujic viszont letöltötte az öt sárga lap miatti büntetését és mindketten kezdőben szerepeltek. A látogató borsodiaknál, a kapuban idén másodszor kapott lehetőséget Danilovic, a jobbhátvéd poszton pedig Farkas D. ebben a szezonban hetedszer, középben debütált a hosszú kihagyás után az egy héttel korábban az NB III-as csapatban már bemutatkozó cseh Baco, míg a bal szélre ezúttal Bokros kapott ,,besorolást", miután Stephen öt sárga lap miatt eltiltott volt. A keretben nem volt különböző okok miatt Popadiuc, Acolatse, Bárdos, Chorbadzhiyski, és Gera D. sem.

Talán még a legoptimistább budapesti drukkerek sem számítottak arra, ami a meccs első tíz percében történt: öt és fél perc után Radosevic Farkas D. mellett a miskolciak kapujába fejelt, ami megadta az alaphangot a mérkőzésnek. A tizedik percben újból fejjel verték meg a diósgyőri védelmet az újpestiek, Keita mellett hiába volt két DVTK-s játékos is. Nyílván nem erre számított az a jó pár vendégszurkoló, akik ,,Megyerre" is elkísérték Danilovicéknak, értetlenül, és bosszúsan álltak a számukra fenntartott szektorban. Annak ellenére is, hogy ebben a felállásban, előzőleg még sosem futballozott a vendéggárda. Negyed óra után ébredt fel a sokkból a Radenkovic-csapat, amely volt, hogy hosszabb időt is töltött ellenfele térfelén, támadgatott, főleg a bal oldalon, és szögleteket is rúghatott. A 27. percben, újpesti beadást követően Edomwonyi fejjel eltévesztette a labdát, az a kezére pattant, és a játékvezető VAR-ozás után 11-est ítélt: Mörschel magabiztos volt, berúgta, így fél óra elteltével gyakorlatilag eldőlt a találkozó. A látogatók görcsösen mentek előre, kaput nem találtak, aztán Tajti lőtte telibe a kapufát, és még ugyanebben a percben Ljujic remek csavarása után a kapu jobb oldalában kötött ki a játékszer, 4-0 egy félidő alatt, KO.

Nem volt meglepetés, hogy a Radenkovic edző hármat váltott a szünetben, azt remélte, hogy Pernambuco, Vallejo, és Fekete V. többet tud hozzátenni a meccshez. Mészöly Géza szélsőt, és ami nem megszokott, kapust is cserélt, lehetőséget adott a 2003-as Molnár Zs-nek. Akit az 55. percben dolgoztattak meg a diósgyőriek, az első kaput el is találó lövésük Pernambuco nevéhez fűződött. Aztán megint a lilák következtek, és kihasználták az újabb alkalmat, Csoboth 16 méterről a bal alsó sarokba passzolt. Öt. Aztán duplázott a lilák támadója – Pozeg Vancas sérülése miatt hátrányba volt a Diósgyőr, még nem végezték el a cserét –, 19 méterről ismét Danilovic mögé küldte a játékszert. Teljesen szétszedte az Újpest a DVTK-t, ahol jött még újabb két változtatás, gyakorlatilag hiába, merthogy az örömfutballt bemutató hazaiak a 72. percben (Ambrose) hetedszer is mattolták Danilovicot. A piros-fehérek szinte pályán sem voltak ezen a mérkőzésen (Pernambuco mutatott valami futballra emlékeztetőt), az Újpest nagyarányú sikerrel elérte a célját. Az ÚFC ebben a szezonban 2023. október 7-e (2-0), valamint 2024. február 11-e (2-1), után harmadszor is megverte a Diósgyőrt – nem is akárhogy. Lehet, a játékosoknak is fáj az ekkora fiaskó, de a szívüket-lelküket kitevő vendégszurkolók úgy érezték, őket is megalázták, ami a legrosszabb, és igen nehezen megbocsátható.

Labdarúgás: a tények

Újpest FC – Diósgyőri VTK 7-0 (4-0)

Budapest, Szusza Ferenc stadion, 5833 néző. V.: Káprály (Becséri, Szalai).

Újpest FC: Banai (0) – Huszti (6), Koburi (6), Keita (6) – Radosevic (7), Tajti (6), Ljujic (7), Geiger (6) – Mörschel (6), Ambrose (6), Csoboth (7). Vezetőedző: Mészöly Géza.

Diósgyőri VTK: Danilovic (3) – Farkas D. (3), Lund (3), Baco (3), Bokros (3) – Bényei (3), Klimovich (3), Holdampf (3), Pozeg Vancas (3) – Szabó L. (3), Edomwonyi (3). Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.

Csere: Szabó L. helyett Fekete (4) a 46., Edomwonyi helyett Pernambuco (5) a 46., Bényei helyett Vallejo (4) a 46., Tajti helyett Pauljevic (5) a 46., Banai helyett Molnár Zs. (5) a 46., Pozeg Vancas helyett Jurek (5) a 63., Farkas D. helyett Szatmári (5) a 63., Huszti helyett Kovács D. (5) a 68., Ljujic helyett Kiss T. (-) a 72., Geiger helyett Mucsányi (-) a 80. percben.

Sárga lap: Lund a 33., Bokros a 48. percben.

Gólszerző: Radosevic (1-0) a 6., Keita (2-0) a 10., Mörschel – 11-esből (3-0) a 30., Ljujic (4-0) a 45., Csoboth (5-0) az 59., Csoboth (6-0) a 61., Ambrose (7-0) a 72. percben.