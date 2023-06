Előre kell nézni, irány a Mecsek. Hadik András és Kertész Krisztián rövidesen megkezdi szereplését az országos rali bajnokság harmadik futamán.

Fotó: ME

A korábbi bajnok kettősnek nem kezdődött jól az év: a szezonnyitó székesfehérvári futamon műszaki hiba miatt voltak kénytelenek kiállni, a Salgó Rallyn pedig ők rontottak. A két nullás hétvége után azonban máris itt a lehetőség a javításra. Hadikék természetesen ott lesznek a nagy hagyományokkal rendelkező Mecsek Rallyn, ami egymás után a második aszfaltos verseny lesz. A viadal része a Historic Európa bajnokságnak is, azért a magyar élmezőny mellett az idősebb autókkal induló kiválóságokra is jelentős figyelem irányul.

Csak előre

– A múlt már nem számít, a Salgó Rallyn rontottam, de most már csak és kizárólag előre tekintünk - elevenítette fel az egy hónappal ezelőtti eseményeket Hadik András. - Sajnálom, hogy elkövettem egy butaságot, de ezzel már nincs mit tenni. Szeretjük a ralit, imádunk versenyezni, ezért most már kizárólag a Mecsekkel foglalkozunk. Pécs környékén alapvetően mindig jó rendezvények szoktak lenni. A pályák adottak, de ezúttal némi változás azért lesz a programban. Az elmúlt évtizedekben szereztünk annyi rutint ezen a helyszínen, hogy nagy meglepetés ne érjen bennünket. Ettől függetlenül természetesen nagy hangsúlyt fektettünk a felkészülésre, mert szeretnénk végre jó eredményt elérni.

Fotó: ME

Fotó: ME

Ennek érdekében Hadik András és Kertész Krisztián rész vesz a futam előtti, hivatalos teszten, amit csütörtökön Kővágótöttös és Bakonya között bonyolítanak le. Az R5-ös, MK II-es Ford Fiestának itt szeretnék megtalálni azt a legjobb beállítást, ami a hétvége során eredményesen kísérheti végig a párost. A Salgón használtakat valamilyen szinten lehet majd használni, de nyilván a Mecsekhez kell igazítani, finomítani a dolgokat.

Kanyar, kanyar hátán

– Ez a bajnokság is rendkívül szoros, csakúgy, mint az elmúlt években - utalt a pontversenyre Hadik András.

Fotó: ME

- Az elején beragadtunk, összeszedtünk egy kis hátrányt, de egy jó pécsi szerepléssel sokat javíthatnánk a helyzetünkön. Természetesen ez a célunk. Amennyiben hibamentesen hozzuk le a feladatot, akkor nem kérdés, hogy helyünk van a legjobbak között. A dobogóért, de akár a győzelemért is harcban lehetünk. A Mecsekben kijelölt gyorsaságikon bőven van kanyar, ezért lendületesen, dinamikusan kell autózni, ezeken a részeken nem szabad időt veszíteni. Figyeljük az időjárást is, mert egyelőre ez sem egyértelmű számunkra. Elképzelhető a zivatar, ami alaposan boríthatja az előzetesen eltervezett taktikát. Emellett pénteken akár a sötétbe is belecsúszhatunk, a második kört ugyanis az esti órákban rendezik meg. Ebből is látszik, hogy sok mindenre fel kell készülni ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Bízunk benne, hogy minden szempontból hibamentes és eredményes lesz az előttünk álló hétvége.

Változatos program

Az 56. Mecsek Rally komoly izgalmakat tartogat. Két nap alatt 12 gyorsasági, több mint 160 versenykilométer vár a mezőnyre. A nyitó szakasz pénteken délután negyed háromkor kezdődik Mandulás és Árpádtető között. Ezután az Alsómocsolád - Mecsekpölöske és a hosszúhetényi pálya is kétszer-kétszer szerepel a programban. Közben az első kör után a teljes mezőny látható lesz Pécs belvárosában, hiszen a Széchenyi térre délután öt óra előtt néhány perccel érkeznek meg a párosok. Szombaton további hat szakasszal folytatódik és zárul a futam, amelynek a célja ugyancsak Pécs belvárosában lesz.