Önről köztudott, hogy kézilabdázó volt. Hol, mikor és milyen sikerrel? – kérdeztük Szaniszló Jánostól, Szendrő polgármesterétől.

– Általános- és középiskolásként, majd szarvasi főiskolásként űztem ezt a sportágat. Szarvason hol NB I/B-s, hol NB II-es csapatunk volt, én pedig büszke igazolt tagként kétszer főiskolás országos bajnoki döntőn is pályára léptem. A bal átlövő posztján játszottam, a magasságom és a súlyom is alkalmassá tett erre a szerepre. Egyébként már akkoriban is mindent vitt a fizikai erő és az együttesekben gyakran felbukkantak a hozzám hasonló „égimeszelők”. A szélsők természetesen alacsonyabbak voltak, a beállósoknál meg sokat számított a testsúly. A Tiszán innen kiváló gárdája volt például a Debreceni Dózsának, az Ózdi Kohásznak és a Szegedi Volánnak is – felelte a Bódva-völgyi kisváros első embere.