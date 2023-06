Magyarországon először láthatják versenykörülmények között a legújabb fejlesztésű Skoda Fabia RS Rally2-es versenyautót.

Az 56. Mecsek Ralin Velenczei Ádám és Vánsza Zsolt az ORSAK Rally Sport csapatának technikájával indul a pécsi versenyen. Ádám bízik benne, hogy hamar be tudja lakni az új autót, a tizenkét gyorsasági szakasz végén pedig a dobogó legtetején ünnepelhetnek.

Új teamben

Csapatot váltott a Velenczei Ádám, Vánsza Zsolt duó. A cseh Orsak Rally Sporttal kötöttek megállapodást a harmadik bajnoki futam előtt.

Fotó: ME

– Nem tudtunk önfeledten autózni a korábbi versenyeken, így most váltottunk - indokolta a döntést Velenczei Ádám. - Ha már így döntöttünk, akkor szerettünk volna előre lépni. Az látszik, hogy nagyon kevés ilyen Fabia RS van még, nehéz olyan csapatot találni, amely rendelkezik szabad autóval. Ez lesz az első közös munkánk a csehekkel, ott vannak a WRC futamokon és az ERC-n is jól szerepelnek. Bízunk benne, hogy mindkét fél számára gyümölcsöző kapcsolat kezdődik. A Skoda Fabia RS Rally2 a világbajnokságon és az EB-n is főként murván tud jobban teljesíteni, aszfalton talán még nincs akkora különbség. A teszten fogok először ülni az autóban. Az a kérdés, hogy bírjuk magunkra szabni az 50-60 kilométer alatt.

Minden szakaszon mentek

Pénteken és szombaton rendezik meg az 56. Mecsek Rally-t, amelyen Velenczei Ádám és Vánsza Zsolt szeretne eredményesen szerepelni.

– Szeretem a pécsi versenyt - folytatta a pilóta. - Szeretnénk jól menni, hiszen ezek a lobogós pályák fekszenek nekünk. Tavaly is jó volt a tempónk, gyorsaságikat nyertünk. A programot nézve szinte már minden szakaszon mentünk valamilyen formában, kevés lesz az új rész, de a felkészülést ettől függetlenül nagyon komolyan vettük.

Historic Eb is

Majdnem kétszáz páros nevezett a versenyre, hiszen a magyar bajnoki futamon kívül a Historic EB, a Mitropa Kupa, az ORB2 és az ORB3 indulóit is láthatják a rajongók.

Fotó: ME

– Mindig nagyon jó a hangulata a Mecsek Rallynak. Sok néző a pályák mellett, sok néző a szervizparkban. Jól megszervezett futamok ezek, szeretek itt ralizni - szögezte le Velenczei Ádám. - Az időjárás az, ami beleszólhat a küzdelembe, hiszen a nagy meleg mellett záporokat jósolnak a futam idejére. Kemény slickkel vízen menni nem egyszerű. Bízunk benne, hogy minden jól alakul és új lendülettel tudjuk tovább folytatni a versenyzésünket.

Az 56. Mecsek Rally programja

Június 23. (péntek)

Gyorsasági szakaszok

14:48, GY1 - Mandulás - Árpádtető/1

15:44, GY2 - Alsómocsolád - Mecsekpölöske/1

16:50, GY3 Komló M. - Hosszúhetény/1

17:25, Rajtceremónia - Pécs, Széchenyi tér

19:52, GY4 - Mandulás - Árpádtető/2

20:48, GY5 - Alsómocsolád - Mecsekpölöske/2

21:16, GY6 - Komló M. - Hosszúhetény/2

Június 24., szombat

Gyorsasági szakaszok

10:03, GY7, Árpádtető - Abaliget/1

11:04, GY8, Mecsekpölöskei elágazás - Alsómocsolád/1

12:15, GY9, Hetvehely - Golgota/1

14:11, GY10, Árpádtető - Abaliget/2

15:12, GY11, Mecsekpölöskei elágazás - Alsómocsolád/2

16:23, GY12, Hetvehely - Golgota/2

17:16, Céldobogó - Pécs, Széchenyi tér