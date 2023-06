A magyar versenyzők egy bronzérmet szereztek az 500 méteres döntőkben a kajak-kenuban kontinensviadalnak számító krakkói Európa Játékok csütörtöki napján. Az első döntős napon négy éremcsatát bonyolítottak le a kryspinowi pályán, mindegyik szám szerepel az olimpia programjában.

A magyar csapat első dobogós helyét a tavaly világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes Bragato Giada, Nagy Bianka kenus duó szerezte. A magyar páros jól jött ki a rajtgépből, féltávhoz a címvédő ukránok, valamint a spanyolok mögött harmadikként érkezett, a hajrára pedig beleerősített, és egy pillanatra a második helyre is feljött. A spanyolok azonban visszatámadtak, így a tiszaújvárosi-szegedi kettősnek ezúttal meg kellett elégednie a harmadik hellyel. A győzelmet az ukránok szerezték meg.

,,Számomra megfejthetetlen, mi történik – nyilatkozott az M4 Sportnak Nagy Bianka. – Mostanában minden versenyre úgy utazunk ki, hogy jó formában vagyunk, jól megy az előfutam, érezzük, hogy van még benne és aztán a döntőben soha nem jön ki, de úgy, hogy a közelében nem vagyunk annak, ami bennünk van."

A tiszaújvárosi Bragato Giada is úgy érezte, hogy nem volt tökéletes a pályájuk, kicsit külön eveztek:

,,Hajót váltottunk, ez egy kicsit instabilabb. Tudtuk, hogy kicsit rizikós a döntés, de úgy voltunk vele, hogy bevállaljuk, mert nyerünk két hetet a vb-felkészülésben. Ennek ülepednie kell. Mentálisan fáradtak vagyunk, mert ez az első év, amelyben az esélyesség terhe is nyom minket."

Nem ennyit tud

Hüttner Csaba szövetségi kapitány a harmadik helyen zárt Bragato Giada, Nagy Bianka női kenu kettesről úgy vélekedett, hogy nem ennyit tud ez az egység:

,,Száz méternél volt egy olyan billenésük, hogy szerintem mind a ketten majdnem beleestek a vízbe. Az ebből keletkező hátrányt próbálták minél előbb ledolgozni, és le is dolgozták, de az utolsó száz méterre így elfogytak. Azt gondoltam, hogy ezt simán meg fogják nyerni, szerintem a tudásuk alapján az is lett volna a reális. Ezt a pályát elrontották, sokkal jobban ott kell lenni fejben és az ilyen nagy döntőkre oda kell koncentrálni maximálisan."

Női, C-2 500 m, Európa-bajnokság

1. Ludmila Luzan, Valerija Tereta (Ukrajna) 1:58.233 p

2. Antia Jacome, Maria Corbera (Spanyolország) 1:58.506

3. Bragato Giada, Nagy Bianka 1:59.163