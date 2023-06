A lengyelországi Krakkóban zajló Európa Játékok keretében rendezik meg az idei öttusa Európa-bajnokságot, amely olimpiai kvótaszerző verseny is, ugyanis mindkét nemnél nyolc-nyolc sportoló kiharcolja a jövő évi párizsi ötkarikás játékok indulási jogát (nyolc nemzetnek az a sportolója, aki a legjobb eredményt éri el, ugyanis egy országból csak egy versenyző jut kvótához).

Az öttusa Eb-n kedden a női elődöntőket rendezték meg, a 36 fős mezőnyben 3 magyar részvételével. Az elődöntő előjátékát még hétfőn lebonyolították, a rangsoroló vívásra ekkor került sor, amelynek keretében minden versenyző, mindenki ellen vívott egy-egy aszót. A három magyar közül ez Barta Lucának sikerült a legjobban, 21 győzelemmel és 14 vereséggel a 4. legjobb volt, Gulyás Michelle 17 győzelem, 18 vereség mérleggel a 24. lett, a miskolci Swimming PC sportolója, Guzi Blanka pedig mindössze 10 győzelmet ért el, 25-ször pedig kikapott, ezzel pedig a mezőny leggyengébb teljesítményét produkálta, 36. vagyis utolsó lett.

Bravúros kombinált

A keddi elődöntőben két csoportban küzdöttek a versenyzők, az A jelűbe sorolt Barta Luca a 4. helyen zárt, és mivel mindkét csoportból az első kilenc helyezett jutott be a szombati 18 fős fináléba, így ő már az ebédjét is úgy költhette el, hogy döntős. A B-csoport 18 tagja kora délután kezdett, Guzi Blanka a bónusz vívásban pont nélkül maradt, és nem mozdul el az utolsó, vagyis a 18. helyről, Gulyás Michelle viszont egy asszót megnyert. A második számban az úszásban, utóbbi sportoló teljesítette a leggyorsabb idővel a 200 méteres távot, a miskolci klub öttusázója is jól ment, a 4. legjobb volt. Ám ezzel együtt is csak a 16. helyről startolhatott a kombinált számban, 24 másodperccel később, mint a még éppen döntőt érő, a 9. helyezett sportoló. Gulyás a 3. volt a futás-lövészet előtt, amelyet stabilan hozott, és csoportja 2. helyezettjeként került a fináléba. Guzi nagy menetet nyomott kombináltban, sorban előzgette az előtte haladókat, és mivel remek futása mellett a lövészetben is eredményes volt, a 6. helyre (!) jött fel. A bravúros befejezés során a mezőny leggyorsabbjának bizonyult, a napot kezdő helyezésén 12-t javított, ezzel sikerült bejutnia a szombati döntőbe.