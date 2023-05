A labdarúgó NB II 37. fordulójában MTK Budapest – KolorCity Kazincbarcikai SC meccset rendeztek vasárnap a Hungária körúton.

A házigazdának már szinte 99 százalékos volt a feljutása az NB I-be a kezdés előtt, míg a vendégcsapatnak pontot, pontokat kellett volna szereznie ahhoz, hogy bebiztosítsa a bennmaradást, ,,tutira" elkerülje az osztályozót is. Az észak-borsodiaknál három változás történt a kezdőcsapatban az egy héttel korábbi meccshez képest, kikerült Szabó B., Székely K., és Kurdics, bekerült Ádám F., Kovács B., illetőleg Süttő.

A mérkőzés elején, a 3. perc végén vendég kezezés miatt a játékvezető büntetőt ítélt az MTK-nak, Zsóri ballal, magasan a kapu közepébe bombázott, 1-0. Mindez nagyon rosszul jött a Barcikának, és a folytatásban is jobbára a kék-fehérek diktálták a ritmust, viszont a házigazda hálóőrének egy szabadrúgásnál nagyon figyelnie kellett. Ment az egyenlítésért a borsodi együttes az esőben, és volt egy olyan eset is az ,,oldalukon", amely 11-es gyanús volt. Egy Zsóri-kiugrást a csatár maga nem tudott befejezni, aztán Szemerét kellett ápolni, az arcát. A 31. percben Kovács B-nél landolt egy lecsúszott lövés, a barcikai középpályás a bal felső sarok mellé lőtt. Mezőnyben teljesen egyenrangú partner volt a vendégcsapat, amelynél a 42. percben csak a végkimenet hibádzott az MTK 16-osán belül. Nem sokkal ezután Ádám F. ziccerét fogta bravúrral Rácz, ismét meg volt az esély az egyenlítésre. A 45. percben azonban 10 emberre fogyatkozott a KBSC: a kilépő Németh K-t Szekszárdi M. rántotta le, a játékvezető pedig piros lapot adott a KBSC védőjének.

A folytatásban

Az emberhátrány más szerkezetet igényelt a barcikaiaktól (az öt védő hátul természetesen megmaradt), megnehezedett a helyzet a bravúrra. Az MTK birtokolta többet a labdát, és szerették volna megrúgni a második találatukat, ám a cserember, Székely K. bátran lőtt - igaz nagyon fölé. Nem állt be védekezni a KBSC, miért is tették volna, és tizenegy és fél perc után kettőt frissített Csábi József, azok után, hogy Nagy J-t már a szünetben lehozta. A kék-fehérek nem tudtak nyomást kifejteni, amibe természetesen belejátszottak a vendégek is, akik nagyon akartak (volna) változtatni a helyzetükön. Feltolta vonalát a hátrányban focizó Barcika, a budapesteik térfelén akcióztak, de egy gyors ellentámadást követően Németh K. hibázott nagy helyzetben. Rácznak volt munkája, míg a 90. percben Bognár gurított a jobb alsó sarok mellé. A második félidőben nagyon önfeláldozóan futballozott tíz emberrel a KBSC, melynek sorsa az utolsó fordulóban dől el. A bennmaradáshoz az is elég lehet, ha netán kikap a kék-sárga együttes hazai pályán a Szentlőrinc ellen, viszont a Csákvár maximum egy pontot szerez Győrben (azonos pontszámnál először a több győzelem dönt). Győzelem esetén viszont nincs kérdés: biztosan marad NB II-es a Barcika.