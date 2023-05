Herczig Norbert és Ferencz Ramón második vb futamán indul a WRC2-es kategóriájában. A ŠKODA Rally Team Hungaria versenyzői a Horvát Rallyn már megszerezték első világbajnoki pontjaikat, ez a hétvége azonban más lesz, mint a horvátországi futam.

A szomszédunkban levő aszfaltos pályák után murván folytatódik a világbajnokság Herczig Norbertnek és Ferencz Ramónnak. Két héttel ezelőtt újra tesztversennyel készültek a lazább talajra, amire szükség is volt, hiszen hosszú hónapok óta nem versenyeztek murván. Az akklimatizálódás remekül sikerült, a portugáliai ob futamon felfrissítették a murvához szükséges reflexeket, sőt a versenyen a világbajnokságon használt abroncsokkal indultak, hogy ezzel is segítsék a felkészülést. Portugália nem csak ezért ismerős terep, 2021-ben már indultak ezen a vb futamon, igaz akkor még az ERC-re készültek, az Eb-n pedig több alkalommal is rajthoz álltak itt, három évvel ezelőtt az ötödik helyen fejezték be a Fafe Rallyt.

Nagy távolságok

– Hétfőn már teszteltünk, és kipróbáltuk az egyes napokra szükséges beállításokat, mert ezen a versenyen minden nap más lesz – mondta érdeklődésünkre Herczig Norbert. - Az eleje nagyon durva, köves pályákból áll, amelyek rendkívül igénybe veszik az autót. A második nap kicsit már jobb lesz, végül pedig nagyon jó minőségűek a gyorsaságik. Emiatt minden napra más beállítás kell, ezeket nagyrészt sikerült finomhangolni a teszten, de a csütörtöki shakedownra is maradt még feladat. Kedden pedig már elkezdtük a pályabejárást, ez a szűk egy hét átlag feletti kihívást jelent majd. A programban lesz olyan rész, hogy egészen messze, 150 kilométerre leszünk Portótól, és onnan még távolodunk körülbelül 60 kilométert, végül visszajövünk 180 kilométert etapon. Mindezt azért, hogy végig menjünk egy alig több mint három kilométeres városi gyorsaságin a bóják között.

Ebből is látszik, hogy a világbajnokságon mennyire fontos a show. Egyrészt kőkemény sport, a másik oldalon pedig közel Forma-1-es szintű a látvány és a nézők kiszolgálása.

– Tudják ezt a versenyzők is, a világsztárok is zokszó nélkül döcögnek a hosszú etapokon a szűk, és olykor tűzforró utasterű versenyautókban. Ezerhatszáz kilométer felett van az össztáv, ehhez jön még a pályabejárás, ami egy kicsit kevesebb, így ebben a hat napban 3100-3200 kilométert autózunk.

Ebből a mennyiségből 325 kilométert kell megtenni maximális koncentrációval, versenytempóban a 19 gyorsasági szakaszon. Igaz, a pályabejárás sem sétagalopp, ott sem lehet az egyébként gyönyörű portugál tájban gyönyörködni, mert pontosan fel kell írni a kanyarokat. Ezekből viszonylag sok ismerős lesz a párosnak az előző évekből.

– Ismerősen jönnek vissza a szakaszok a pályabejáráson, mert elég sokkal találkoztunk már az előző években, vagy éppen két hete a tesztversenyen – folytatta Herczig Norbert. - Az itinert ettől függetlenül javítani kell, de legalább van egyfajta képünk az egészről. Szeretjük ezeket a pályákat. Érdekes, hogy volt egy gyorsasági, aminek jól sikerült a feldolgozása, pedig nem volt benne semmi különleges. Úgyhogy inkább úgy fogalmaznék, hogy amit sikerül jól feldolgozni, az a pálya tetszik is nekünk.

43 ellenfél

A Portugál Rally rendkívül komoly mezőny várható, Herczigék kategóriájában ugyanis nem kevesebb, mint 44 páros áll majd rajthoz. Nagy csatára van tehát kilátás a déli ország murvás pályáin.

– Mit mondjak? Szép kihívás lesz. Világsztárok is jócskán lesznek a mezőnyben, a helyi versenyzők pedig mindig nagyon gyorsak, de pontosan ezért kezdtünk bele a világbajnoki programba – erősítette meg a korábbi négyszeres magyar bajnok ralis. - Boldogok vagyunk, hogy itt versenyezhetünk. A cél ugyanaz lesz, mint Horvátországban, nem is lehet más. Nyilván ez murvás futam, így sokkal nehezebben kiszámítható az autó viselkedése, többet mozog az úton, és a kövek miatt a defektek is befolyásolhatják az eredményt. Információt és rutint gyűjtünk és mellette természetesen versenyzünk is. Az eredményt majd menet közben figyeljük, a napok végén már látjuk, hol tartunk, és akkor kialakítjuk a stratégiát. A lényeg, hogy itt vagyunk, versenyezhetünk.