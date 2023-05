A DVTK Jegesmedvék szerződést hosszabbított Roman Berdnikovval, így az orosz csatár a 2023/2024-es idényben is a csapatot fogja erősíteni. A 30 esztendős támadó januárban érkezett Miskolcra és hamar a csapat egyik fontos tagjává vált, 13 Erste Liga mérkőzésen 8 gólt és 6 gólpasszt jegyzett.

Roman Berdnikov szülővárosa csapatánál, az Avangard Omsk együttesénél kezdett jégkorongozni és korosztályának egyik nagy tehetsége volt. Tagja volt az orosz U16-os és U17-es válogatottnak, az U18-as válogatottal pedig világbajnokságon is részt vett. Ebben az időszakban Kanadában játszott két szezont és a Owen Sound Attack csapatával meg is nyerte a rangos kanadai junior ligát, az OHL-t. 2011-ben hazatért szülővárosába, ebben az idényben egészen fiatalon 16 mérkőzésen szerepelt a legrangosabb orosz ligában, a KHL-ben, valamint megnyerte az orosz junior bajnokságot is. Ezt követően évekig a KHL-ben játszott, összesen 153 mérkőzésen lépett jégre a világ második legerősebb bajnokságának tartott ligában, valamint 163 mérkőzése volt a VHL-ben, az orosz másodosztályban. A három, Kazahsztánban játszott szezon után 2023 januárjában érkezett az Erste Ligába, a DVTK Jegesmedvékhez. Az alapszakasz hajrájában hamar beilleszkedett a csapatba, 7 mérkőzésen 4 gólt és 4 gólpasszt szerzett. A rájátszás negyeddöntője során is fontos pontokkal segítette a csapatot, 6 mérkőzésen 4 gólt és 2 gólpasszt jegyzett.

Névjegy

Roman Berdnikov

Születési hely: Omsk, Oroszország

Születési idő: 1992. július 18.

Súly: 86 kg

Magasság: 184 cm

Poszt: csatár

Mezszám: 42

Pályafutása

2023/2024 DVTK Jegesmedvék (Erste Liga)

2022/2023 Arlan Kokshetau, Beibarys Atyrau (Kazahsztán) , DVTK Jegesmedvék (Erste Liga)

2020-2022 Arlan Kokshetau (Kazahsztán)

2019/2020 Yugra Khanty-Mansiysk (VHL), Neman Grodno (Belarus)

2018/2019 Torpedo Ust-Kamenogorsk (VHL), Yugra Khanty-Mansiysk (VHL)

2017/2018 Torpedo Ust-Kamenogorsk (VHL)

2016/2017 Severstal Cherepovets, Avtomobilist Yekaterinburg, Metallurg Novokuznetsk (KHL), Sputnik Nizhny Tagil, Neftyanik Almetievsk (VHL)

2015/2016 Metallurg Novokuznetsk, Severstal Cherepovets (KHL)

2014/2015 Avangard Omsk (KHL)

2013/2014 Avangard Omsk (KHL), Yermak Angarsk (VHL)

2012/2013 Avangard Omsk (KHL), Omskie Yastreby (VHL)

2011/2012 Avangard Omsk (KHL), Omskie Yastreby (MHL)

2010/2011 Omskie Yastreby (MHL), Owen Sound Attack (OHL)

2009/2010 Owen Sound Attack (OHL)

A már szerződéssel rendelkező Maci-játékosok a 2023/2024-es szezonra

Janis Voris

Valentin Razumnyak

Roman Berdnikov